人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

综述：美国童工问题触目惊心

2022年06月13日16:48 | 来源：新华网
小字号

　　新华社华盛顿6月13日电 综述：美国童工问题触目惊心

　　新华社记者孙丁

　　去年，美国联合农场工人工会在社交媒体上发布了一张照片——顶着炎炎烈日，一名年仅7岁的男童在美国印第安纳州一片田地里辛勤劳作，采摘草莓。

　　在美国田间地头，一些青少年、甚至是儿童正在干着成年农工干的活。根据非营利机构“美国农场工人就业培训计划”估计，该国仍有约50万名童工从事农业劳作，童工死亡案件屡有发生。

　　纵观美国历史，童工以各种各样的形式出现，包括儿童奴隶和契约劳役。1938年，美国出台《公平劳动标准法》，对雇主使用青少年和儿童参与劳作进行了规定和限制，但对于农场主却“网开一面”，甚至允许他们在某些条件下雇佣儿童收割庄稼。

　　直至今日，美国还有一些儿童从8岁起便开始工作，每周劳作长达72小时。去年10月，因面临“用工荒”，美国有些地方又打起了未成年人的主意，通过立法将青少年可工作的时间加以延长。

　　美国农场劳作繁重、条件艰苦，童工还常常被置于因天气、农药以及使用农具农机所产生的危险中。美国政府问责局2018年发布的一份报告披露，2003年至2016年，美国有452名儿童因工伤死亡，其中超过230人死于从事农业相关活动。

　　劳作时，儿童会因暴晒出现健康问题，包括中暑、脱水甚至死亡。此外，美国多地烟草农场雇佣儿童收割和晾晒烟叶，致使很多童工尼古丁中毒，甚至肺部受到感染。同时，农场童工经常要在未得到充分培训或照看的情况下，操作仅供成人使用的农具农机，包括拖拉机这样的大型设备，也酿成不少悲剧。

　　对于正处在成长期的儿童来说，长期劳作除了会对身体造成巨大影响外，还可能损害他们的精神健康，甚至造成心理创伤。

　　儿童是未来的希望，尊重和保护儿童权利、使他们免于从事繁重劳动是国际社会的共识。美国至今仍没有批准联合国《儿童权利公约》，甚至还屡次因严重的童工问题受到国际劳工组织点名批评，这就是自诩为“人权卫士”的美国“保护”儿童权利的真相。

(责编：于洋、崔越)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部