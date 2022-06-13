新华社华盛顿6月13日电 综述：美国童工问题触目惊心

新华社记者孙丁

去年，美国联合农场工人工会在社交媒体上发布了一张照片——顶着炎炎烈日，一名年仅7岁的男童在美国印第安纳州一片田地里辛勤劳作，采摘草莓。

在美国田间地头，一些青少年、甚至是儿童正在干着成年农工干的活。根据非营利机构“美国农场工人就业培训计划”估计，该国仍有约50万名童工从事农业劳作，童工死亡案件屡有发生。

纵观美国历史，童工以各种各样的形式出现，包括儿童奴隶和契约劳役。1938年，美国出台《公平劳动标准法》，对雇主使用青少年和儿童参与劳作进行了规定和限制，但对于农场主却“网开一面”，甚至允许他们在某些条件下雇佣儿童收割庄稼。

直至今日，美国还有一些儿童从8岁起便开始工作，每周劳作长达72小时。去年10月，因面临“用工荒”，美国有些地方又打起了未成年人的主意，通过立法将青少年可工作的时间加以延长。

美国农场劳作繁重、条件艰苦，童工还常常被置于因天气、农药以及使用农具农机所产生的危险中。美国政府问责局2018年发布的一份报告披露，2003年至2016年，美国有452名儿童因工伤死亡，其中超过230人死于从事农业相关活动。

劳作时，儿童会因暴晒出现健康问题，包括中暑、脱水甚至死亡。此外，美国多地烟草农场雇佣儿童收割和晾晒烟叶，致使很多童工尼古丁中毒，甚至肺部受到感染。同时，农场童工经常要在未得到充分培训或照看的情况下，操作仅供成人使用的农具农机，包括拖拉机这样的大型设备，也酿成不少悲剧。

对于正处在成长期的儿童来说，长期劳作除了会对身体造成巨大影响外，还可能损害他们的精神健康，甚至造成心理创伤。

儿童是未来的希望，尊重和保护儿童权利、使他们免于从事繁重劳动是国际社会的共识。美国至今仍没有批准联合国《儿童权利公约》，甚至还屡次因严重的童工问题受到国际劳工组织点名批评，这就是自诩为“人权卫士”的美国“保护”儿童权利的真相。

(责编：于洋、崔越)