中日韩合作秘书处秘书长欧渤芊（中）在“跨入新十年——中日韩合作秘书处新书和项目发布会”上回答记者提问。伊圣楠摄

人民网首尔6月13日电 （马菲、伊圣楠）“跨入新十年——中日韩合作秘书处新书和项目发布会”13日在首尔举行。中日韩合作秘书处正式发布最新研究报告《发展中的中日韩合作：现实与展望》《2011-2020中日韩经济报告》和新项目“中日韩数据港”、“中日韩青年交流网络”。

中日韩合作秘书处秘书长欧渤芊在发布会上介绍称，《发展中的中日韩合作：现实与展望》包含两个部分。“中日韩合作十年进程（2010-2020）”是报告的主体部分，全面回顾2010年第三次中日韩领导人会议通过的《2020中日韩合作展望》设定的五大领域41个目标的落实情况。“对话中日韩民众”是报告的第二部分，邀请来自中日韩共6位知名学者、经济学家、新闻编辑和青年专家分享参与中日韩合作的亲身经历和对中日韩合作未来发展的期待。秘书处期望借此为公众提供了解三国合作全面图景的渠道，同时促进公众对中日韩合作重要性的认识。

《2011-2020中日韩经济报告》由中日韩六家著名智库联合编撰，回顾过去十年三国经济合作的各项进展，展示三国在国家、地区和全球层面的共同努力，并为未来十年经济合作提供了思路，以期促进本地区的普遍繁荣。

“中日韩数据港”是一个综合性数字门户，旨在方便公众获取三国合作各项机制和项目的具体数据，通过整编数据全面了解三国各自的发展趋势，并增进对三国合作重要性的理解。

“中日韩青年交流网络”是中日韩合作秘书处的一项新倡议，旨在整合秘书处旗下多项品牌青年活动，包括青年大使项目、中日韩青年演讲比赛、中日韩青年峰会和中日韩企业家论坛等。秘书处期待通过该网络促进不同青年项目之间的协同效应，积极提升其在三国青年群体中的影响力。

中日韩合作秘书处2011年设立以来，在三国政府指导下，积极为三国机制化合作提供支持，在经贸、文化、青年、媒体、灾害管理等领域主办众多合作项目，成为三国深化合作的主要平台。

(责编：贾文婷、杨牧)