新华社日内瓦6月11日电 （国际观察）世贸组织第12届部长级会议前瞻：多边主义面临的契机与挑战

新华社记者陈俊侠 陈斌杰

因新冠疫情等原因被数度推迟后，世界贸易组织（世贸组织）第12届部长级会议将于12日在瑞士日内瓦开幕。在俄乌冲突持续和疫情干扰世界经济之际，全球多边贸易体系面临诸多挑战，本届会议的召开被视作推动世贸组织改革、达成重要领域多边贸易协定和重振多边贸易体制的重要契机。但不可否认，当前复杂的国际形势将使本届会议和世贸组织面临诸多考验。

部长级会议是世贸组织的最高决策权力机构，一般每两年举行一次，但此次会议与上次举办时隔近5年。舆论普遍认为，本届部长级会议面临诸多不确定性。首先，俄乌冲突爆发以来，全球政治格局悄然变化，同时经贸合作屡被政治化，国际贸易活动遭受更多挑战。

其次，全球经济增长总体态势依然呈现发展中国家整体上升而发达国家相对下降的局面，贸易摩擦增多。

再次，在美欧民粹力量崛起背景下，全球化遭遇逆流，此前世贸组织多项多边谈判无法达成预期成果。

最后，世贸组织内部挑战重重，制约自身改革进程。一方面，各成员利益各异，在一些重大问题上达成一致存在阻力；另一方面，世贸组织争端解决机制仍面临系统性障碍，上诉机构依然无法正常运行。

目前来看，此次会议将重点讨论四大议题——疫情应对、渔业补贴、农业改革和世贸组织改革，力争在这些领域达成多边协议。

在疫情应对方面，成员们强调国际贸易在抗击疫情中的积极作用，其中，世贸组织总干事伊维拉正大力推动新冠疫苗知识产权豁免谈判，希望以此使广大发展中国家增加新冠疫苗生产和促进公平分配，解决疫苗可及性和可负担性，推动全球免疫。

在渔业补贴方面，世贸组织成员近期也在积极磋商，争取达成一项多边协议，给这项已经持续了21年的谈判划上句号，为全球可持续发展作出贡献。

在农业改革方面，世贸组织正进一步推动削减各国农业补贴，但由于涉及农民生计，特别是在发展中国家小农户生产比较普遍的情况下，各国对此表态都相当谨慎，此次会议能取得多大突破尚有待观察。

世贸组织自身改革也是此次会议的重要议题。目前，世贸组织三大主要职能——贸易规则谈判、争端解决和贸易政策审议都面临诸多挑战，改革势在必行。预计本届部长会争取就启动改革讨论达成共识，目标是向下一届部长会提出建议。

此次会议是世贸组织在“关键节点”召开的重要会议。国际舆论普遍认为，会议可能将对今后国际贸易、全球经济治理和世贸组织本身的发展产生深远影响。

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