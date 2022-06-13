人民网讯 据阿尔及利亚《消息报》报道，阿尔及利亚卫生部12日发布消息称，阿尔及利亚疫情在明显好转，在过去的24小时内，全国新增新冠肺炎确诊病例2例，同时治疗出院2例，没有死亡病例，目前重症监护病房内没有任何患者。报道称，自2020年2月25日发现首例例新冠肺炎病例至今，全国累计确诊病例为265927例，康复178437例，死亡6875例。目前阿尔及利亚是北非地区疫情控制最好的国家。

阿尔及利亚《最后一小时报》报道称，今年4月17日阿尔及利亚疫情曾实现新增确诊病例和死亡病例“双清零”，此后国内疫情明显趋好，根据阿卫生部宣布的消息，6月7日至12日，全国48个省中绝大部分省都没有新增确诊病例，全国没有死亡病例。报道指出，国家疫情明显好转是由于政府采取了一系列防疫措施和广大民众的积极支持。国家卫生部12日强调，所有公民应时刻保持警惕，出门保持社交距离，佩戴口罩，在疫情彻底根除之前一定要严格遵守国家规定的各项防疫措施。（安国章）

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