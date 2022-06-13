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新华国际时评：美国的拙劣“表演”蒙骗不了亚太国家

2022年06月13日14:53 | 来源：新华网
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　　新华社北京6月13日电 题：美国的拙劣“表演”蒙骗不了亚太国家

　　新华社记者林昊

　　“许多东盟国家人士对东盟以外的安排如三边安全伙伴关系、四边机制等感到担心和忧虑。”日前在新加坡举行的第19届香格里拉对话会期间，一名东盟观察家在社交媒体上发出这一评论。

　　虽然与会的美国官员极力掩盖在亚太地区制造分裂和煽动对抗的图谋，大谈通过所谓“印太战略”以维护地区安全与繁荣，但是他们对所谓“三边安全伙伴关系”“四边机制”等不离其口，无端指责“中国威胁地区安全与稳定”，戳穿了他们粉饰自己真实意图的谎言。

　　所谓“印太战略”是一个制造分裂的战略、煽动对抗的战略、破坏和平的战略，所谓“三边安全伙伴关系”“四边机制”等都是美方拉帮结派、搞“小圈子”以制造对抗的机制。美方真实图谋路人皆知，那就是通过“印太战略”继续维护其霸权。就像美方多年来在世界各地制造“可控的动荡”以维护自身霸权利益一样，美方也在亚太地区不断渲染所谓“中国威胁”，企图令亚太地区也陷入地缘政治冲突。

　　对于美方企图，地区各国心明眼亮。柬埔寨贝尔泰国际大学教授约瑟夫·马修斯表示，美国及其盟友意图在亚太地区复制北约，美国的战略直接威胁到了东盟中心地位。马来西亚政府高级部长兼国防部长希沙姆丁在香格里拉对话会上呼吁，各方应该设立更远大的国际安全合作目标，应该脚踏实地，真正地寻求一个更和平、更稳定的未来。

　　多年来，亚洲地区总体保持和平稳定，区域合作蓬勃发展，经济实力快速跃升，创造了举世瞩目的“亚洲奇迹”。如今的亚洲，是全球最具增长活力和发展潜力的地区，地区各国倍加珍惜这种发展前景。事实表明，亚洲各国欢迎一起来“成事”的努力，不欢迎来“搞事”的企图。

　　对于围绕安全等地区事务产生的分歧，友好协商才是正确的解决之道。正如印度尼西亚国防部长普拉博沃在对话会上演讲时所说，印尼主张以“亚洲方式”解决国与国之间的分歧，国与国之间应相互尊重对方的国家安全利益。即使存在分歧，各方也应该努力以友好和互利的方式解决，这就是“亚洲方式”。新加坡国防部长黄永宏表示，亚洲国家相互依存，必须强调包容性和多边主义。

　　美国及其部分盟友在亚太地区制造对抗的举动违逆历史潮流，违背地区国家的普遍意愿，注定失败。越来越多国家正与中国一道，秉持开放合作、互利共赢的宗旨，抵制抱持冷战思维的“小圈子”， 朝着构建亚太命运共同体、实现亚太地区持久和平和普遍安全的美好愿景迈进。

(责编：于洋、崔越)

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