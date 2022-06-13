人民网索菲亚6月11日电 （记者于洋）第2届“汉语桥”世界小学生中文秀保加利亚赛区决赛11日在该国古城大特尔诺沃市的大特尔诺沃大学举办。本次比赛由中国驻保加利亚大使馆主办，大特尔诺沃大学孔子学院承办。大特尔诺沃市副市长内可·根切夫、大特尔诺沃大学副校长米尔可·帕朗古尔斯基、大特尔诺沃大学语言学院院长参卡·伊万诺娃等嘉宾及各小学参赛选手、亲友团近百人出席了本次比赛。

根切夫在致辞中说：“很荣幸在大特尔诺沃市举办这样一次盛大的赛事。语言是沟通世界、连接文明的桥梁，希望小朋友们能以中文为桥，走向世界。”伊万诺娃在致辞中表示，在连续举办大学生和中学生比赛的基础上，大特尔诺沃大学孔子学院举办第2届“汉语桥”世界小学生中文秀比赛，建立了完善的“汉语桥”系列比赛体系，为热爱中文的大、中、小学生提供了展示学习成果的舞台。这次比赛汇集了全保加利亚最优秀的小小中文学习者，希望小朋友们享受比赛，享受中文，快乐学习。

本次中文秀包含汉语自我介绍和中国文化才艺展示两个环节。17名参赛选手围绕“快乐中文”主题，讲述了自己的汉语学习经历以及对中华文化的理解。经过3个多小时紧张激烈的角逐，来自埃夫洛吉和赫里斯托·格奥尔基耶夫私立学校的爱丽同学获得冠军，同样来自该校的博阳同学和维多丽同学获得亚军。

比赛期间，小选手们各显神通，除了歌舞、诗朗诵之外，还有京剧、钢琴、太极气功和五步拳的展示。选手们热情高涨，现场气氛也十分热烈。冠军获得者，8岁的小姑娘爱丽，自我介绍环节镇定自若，才艺展示环节的钢琴弹唱更是惊艳四座。亚军获得者之一，博阳同学用流利的中文演唱《朋友》，引起全场热情合唱。小朋友们字正腔圆的汉语、丰富多彩的才艺，征服了全场评委和观众，为当天的舞台添上了浓墨重彩的一笔。

在此前举办的第21届“汉语桥”世界大学生中文比赛保加利亚赛区比赛和第15届“汉语桥”世界中学生中文比赛保加利亚赛区比赛中，来自大特尔诺沃大学的约安娜·鲍里索娃（中文名安茹玉）和来自索非亚138综合学校的克里斯蒂娜·伊万诺娃（中文名颜晶晶）分别获得冠军。

本次中文秀是自新冠疫情以来保加利亚赛区首次线下举办“汉语桥”小学生中文秀。

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