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非洲学者：对国际秩序构成挑战和威胁的恰恰是美国自己

2022年06月13日13:40 | 来源：新华网
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　　新华社北京6月13日电　近日，非洲多位专家学者在接受采访时指出，人们看到，中国是国际秩序的维护者，恰恰是渲染所谓“中国威胁”的美国，不断制造虚假借口对他国发动战争，对国际秩序构成威胁。

　　布基纳法索政治评论家库利巴利说，美国欲联合盟友应对所谓的“中国对国际秩序挑战”，反映了中国的发展让美国产生“霸权难以为继”的恐慌。美国联合一些西方国家发起对中国的遏制围堵，将加剧国际关系紧张。

　　几内亚国际关系专家迪亚基泰说，美国认为当今世界的多极化趋势对其构成威胁。国际秩序的维护者应支持世界和平、鼓励各国之间发展友好关系，而美国没有扮演这个角色。

　　几内亚索福尼亚大学经济学系教师科伊沃吉说，美国看到中国在经济、科技、社会等领域的发展引人瞩目，试图让他国孤立中国，但难以在世界上得到广泛回应。

　　科伊沃吉说，国际形势正在变化，中国现在受到越来越多国家支持，美国对中国的孤立行动不会获得多少国家的响应。他指出，恰恰是美国对国际秩序构成威胁，美国在伊拉克、阿富汗等国制造事端，留下混乱。（参与记者：周楚昀、田耘、郑扬子、黄涵）

(责编：于洋、崔越)

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