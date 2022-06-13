新华社新加坡6月13日电 专访：金砖机制凝聚发展中国家合力——访新加坡国立大学学者顾清扬

新华社记者李晓渝

新加坡国立大学李光耀公共政策学院副教授顾清扬日前在接受新华社记者专访时表示，当前金砖国家在绿色发展、科技应用、数字经济、能源基础设施建设等方面的合作取得了积极进展，进一步加深和扩大金砖合作更有利于凝聚发展中国家合力，应对全球性挑战。

顾清扬表示，金砖国家新开发银行已于去年“扩容”，宣布批准阿联酋、乌拉圭、孟加拉国和埃及为新的成员国。未来，金砖国家可以进一步加强金砖合作机制并逐步扩容，与现有联合国可持续发展项目、“一带一路”项目等深度融合，扩大合作发展空间。

顾清扬还表示，目前全球形势严峻，很多国家尚未从疫情中恢复。新兴经济体、发展中国家面临贫困、公共卫生水平滞后、产业发展不均衡等挑战，这些将对实现联合国2030年可持续发展目标等造成较大影响。

他说，金砖国家代表了全世界超过40%的人口和超过20%的经济总量，并且对发展中国家的诉求有更加切身的了解。因此，金砖合作机制在帮助发展中国家应对疫情和发展挑战等方面将发挥重要作用。

顾清扬表示，全球需要改革国际政治经济秩序，加强全球治理，创新发展思维，中国可以在这方面作出贡献。他说，单边主义、零和游戏、冷战思维对于全球发展，特别是对于发展中国家是非常不利的。人类应该汲取历史教训，走向全球团结，共同追求发展。

他说，中国的包容性思维正是世界现在所需要的，中国和其他金砖国家代表着发展中国家的想法，它们迫切地感受到，包容性发展、多边主义，以及在联合国宪章和国际法的基础上推进互利互惠，是极其重要的。中国今年担任金砖国家主席国，将给金砖国家、发展中国家乃至全球的发展注入“新的空气”。

对于金砖机制所作贡献，顾清扬表示，金砖平台是以发展中国家和新兴经济体为主建立的国际合作平台，不断加强经济发展方面的对话与合作。2020年，金砖国家新工业革命伙伴关系创新基地在厦门正式启动，将助力发展中国家走现代科技引领的发展道路。金砖国家新开发银行也为发展中国家在发展基础设施等方面提供所需的资金支持。

顾清扬表示，全球贫困问题是发展中国家面对的一大挑战，而贫困又主要与粮食短缺等问题相关。因此，解决粮食和贫困问题是发展中国家迫切需要投入的一场战役。

他说，中国提出探讨成立金砖国家农村发展工作组，签署关于粮食安全合作的备忘录，促进五国农业农村可持续发展，助力实现消除贫困和零饥饿的目标，值得高度肯定。

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