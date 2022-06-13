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美国南加州华侨华人热烈庆祝香港回归祖国25周年

2022年06月13日11:24 | 来源：人民网-国际频道
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人民网华盛顿6月12日电 （记者李志伟）洛杉矶消息：当地时间6月11日晚，在洛杉矶中国城，美国南加州港澳之友会举办庆祝香港回归祖国25周年活动。

中国驻洛杉矶总领事馆副总领事李春林、加州众议员方树强出席活动并致辞。南加州当地多个城市的华裔市长、市议员以及当地华侨华人近500人出席活动。

李春林表示，香港回归祖国25周年不平凡的历程，充分证明实施“一国两制”有利于维护国家根本利益，有利于维护香港根本利益，有利于维护广大香港同胞的根本利益。我们坚信，随着时间不断深入和制度体系不断完善，“爱国者治港”的局面将更加稳固，香港的法治和营商环境将更加优良，社会氛围将更加和谐。他表示，希望侨胞一如既往，继续为创造香港的美好未来发挥积极作用。相信在共同努力下，一个繁荣稳定的香港必将更好地呈现在世人面前。

全美中华青年联合会会长任向东、美国加州亚裔共和党妇女联盟创始人黄赵企晨、加州大学洛杉矶分校教授张敬珏等侨胞表示，期待香港能发挥独特优势，保持长期繁荣稳定，身在海外的华人、留学生也可以用情用力讲好中国故事、香港故事。

南加州港澳之友会会长陈灿培介绍说，该协会1991年在洛杉矶成立，从1999年起定期举办活动庆祝港澳回归活动。此次活动筹备近两个月的时间。

(责编：贾文婷、杨牧)

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