新华社新德里6月13日电 通讯：金砖银行助力印度村民解决用水难

新华社记者胡晓明 潘卡杰·亚达夫

在印度北部喜马偕尔邦山区，一个由金砖国家新开发银行资助的农村供水项目正在紧锣密鼓地展开，建成后可助力当地50万村民解决用水困境。

新华社记者近日走访位于喜马偕尔邦冈格拉地区的项目现场，看到管道铺设工作正顺利进行，储罐建设工作也即将开始。

该项目首先从平原地区水源取水，并将其储存于巨大水箱中，然后通过管道送往各家各户，农户拧开自家水龙头就可以用水。

30岁的默格罗利村村民拉曼告诉记者，自他出生以来，家里供水就一直很不稳定。“来水的时候，只有半小时至45分钟，从未见过水能持续供应1个小时。有时停电，5到8天都没有水。”

喜马偕尔邦缺乏可持续的农村供水基础设施，山区日常用水尤为不便。金砖国家新开发银行数据显示，该邦约42%的居民无法有效获得清洁饮用水，农村地区居民每天取存水至少要花两小时。

2021年12月，新开发银行批准8000万美元贷款用于喜马偕尔邦农村供水项目。该项目预计总费用为1亿美元，余下资金由印方承担。据统计，项目将惠及居住在喜马偕尔邦8个地区多达1255个村庄的超过50万村民。

在接受记者采访时，该项目总工程师苏希尔表示，由新开发银行资助的农村供水项目对喜马偕尔邦山区居民来说是一个福音。“喜马偕尔邦是一个高山之邦，地形非常崎岖，人们一直从很远的地方取水，尤其是妇女们不得不为日常用水而奔波。”

据苏希尔介绍，目前项目大部分工作已经开始。在项目生效短短四个月里，他们就从新开发银行获得了第一笔贷款，“这是创纪录的”。

金砖国家新开发银行由巴西、俄罗斯、印度、中国和南非共同发起，总部位于上海，旨在为金砖国家等新兴经济体和发展中国家的基础设施和可持续发展项目调动资源，并作为多边和区域金融机构为全球增长和发展作出努力。从2022年到2026年，银行将为成员国提供300亿美元资金支持。

新开发银行近期宣布在印度设立区域办公室。根据计划，印度区域办公室将与新开发银行总部密切合作，旨在满足印度和孟加拉国的基础设施和可持续发展需求，为南亚的经济增长和可持续发展作出贡献。

印度尼赫鲁大学中国与东南亚研究中心主任狄伯杰说，金砖国家已经成功建立合作机制，其中新开发银行在金砖国家发展硬件和社会基础设施建设方面发挥着极其重要的作用。

(责编：于洋、杨牧)