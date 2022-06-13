新华社阿布贾6月12日电 通讯：中国水稻技术助力尼日利亚粮食增产

新华社记者郭骏

在尼日利亚首都阿布贾西北郊一个农场，6月火热的阳光洒在沉甸甸的稻穗上。满头大汗的王学民沿着田埂走着，时而举起扩音喇叭，向周围人们介绍稻田中的水稻品种、预计产量和种植技术，时而回答人群中提出的问题。

这是中国企业正在举办“帮助西非国家建立水稻种植业体系”项目的推介会，数十名尼农业官员、专家和农户参加。他们紧随王学民，专注地听着他的讲解。

已在尼日利亚工作近19年的王学民，最初是中尼农业“南南合作”项目的技术组组长，如今是中地海外集团绿色农业西非有限公司总经理助理、水稻专家。

在接受新华社记者采访时，王学民表示对中尼农业合作的前景信心十足。他说，中国水稻技术，尤其是杂交水稻，将极大助力包括尼日利亚在内的非洲国家实现粮食增产、保障粮食安全。

“我们今年引进的（中国）杂交水稻在尼日利亚4个水稻示范点种植，已经有2个点进行了收割，产量（比当地主推品种）增加30%到55%。”王学民说。

据王学民介绍，他所在企业采用中国水稻技术选育的一个常规水稻品种比当地主推品种增产25%左右。该品种已在2017年通过尼政府审定，并获准在当地上市，如今已向尼全国农户销售，经常供不应求。

尼日利亚国家农业种子委员会主任奥卢塞贡·奥乔在接受记者采访时表示，大米是尼日利亚人的主粮之一，中国水稻种植和育种技术让他印象深刻，尼日利亚正在寻求提升粮食产量，减少进口，保障粮食安全，尼中两国在农业领域有很大合作空间。

“眼见为实。今天我们来到这里看到（中国水稻技术的）真实情况，”奥乔说，“有农民告诉我们，他们在这里采购的稻种产量比之前使用的高很多。由于粮食增产，他们收入也增加了，可以吃上饱饭，送孩子上学。”

尼日利亚是非洲第一人口大国，人口超过2亿，每年需要进口大量粮食。近年来，尼政府重视本国稻米生产，积极加大对水稻产业的投资和政策扶持，并重视相关领域的国际合作。

王学民说，中尼两国在农业领域有着长期合作，并且不断提质升级，给当地带来先进的农作物种植理念。

33岁的当地人斯蒂芬·伊莱沙在绿色农业西非有限公司的水稻示范点工作了6年。“在这里，我的生活得到改变，我积累了很多有关农作物种植的知识，学到如何种植水稻和其他作物。现在我有信心自己创业，经营一个农场，那是我的梦想。”伊莱沙说。

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