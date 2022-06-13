新华社新加坡6月12日电 （国际观察）全球安全稳定需要各国共同维护

新华社记者李晓渝 毛鹏飞 蔡蜀亚

第19届香格里拉对话会12日在新加坡闭幕。中国国务委员兼国防部长魏凤和在当天发言中向来自40多个国家和地区的与会官员、学者介绍了中国对地区秩序的愿景，获得与会者积极响应。

为期三天的对话会上，各国代表就共同关心的热点问题展开交流。分析人士认为，当今世界面临多重挑战，各种危机乱局层出不穷，但和平与发展应是各方共同追求的目标，全球安全稳定需要各国通过对话合作来共同维护。

全球安全倡议广受欢迎

不少与会者认为，中方提出的全球安全倡议，为弥补人类和平赤字贡献中国智慧，为应对国际安全挑战提供中国方案，赢得国际社会广泛欢迎。

魏凤和指出，人类社会正经历史上罕见的多重危机，出路在于维护和践行多边主义，推动构建人类命运共同体。中国发展的前进步伐不可阻挡，走和平发展道路的决心坚定不移，中国的发展不是威胁，而是对世界和平与发展的巨大贡献。亚太是全球最具增长活力和发展潜力的地区，各国应朝着构建亚太命运共同体、实现亚太地区持久和平和普遍安全的美好愿景迈进。

全球安全倡议与很多国家的国际安全观有共通之处。印度尼西亚国防部长普拉博沃在香格里拉对话会上表示，印尼主张以“亚洲方式”解决国与国之间分歧，国与国之间应相互尊重对方的国家安全利益。即使存在分歧，各方也应该努力以友好和互利的方式解决，这就是“亚洲方式”。

马来西亚政府高级部长兼国防部长希沙姆丁在对话会上呼吁，各方应该设立更远大的国际安全合作目标，应该脚踏实地，真正地寻求一个更和平、更稳定的未来。

亚洲多国学者高度评价全球安全倡议。韩国东亚研究所所长禹守根说，中国提出全球安全倡议恰逢其时、内涵丰富，它与中方提出的人类命运共同体理念一脉相承，强调合作共赢和多边主义，为各国共同守护世界和平与安全提供了中国方案。

新加坡国立大学东亚研究所助理所长陈刚表示，中国呼吁构建亚太命运共同体，让每个国家都有共同的安全认同，这与美国搞小圈子的“印太战略”完全不同。

美“印太战略”广受质疑

美国国防部长奥斯汀在对话会上介绍美方所谓“印太战略”的未来步骤，谎称要通过“印太战略”推进地区自由开放、促进地区繁荣。

中央军委联合参谋部副参谋长张振中指出，美方实际意图是通过“印太战略”继续维护其霸权体系，这是制造分裂的战略、煽动对抗的战略、破坏和平的战略。

新加坡国立大学李光耀公共政策学院副教授顾清扬认为，美国“印太战略”有针对中国、遏制中国在亚太地区影响力的含义。美国及其盟友在对话会的发言中，常用抽象的“价值”观、虚伪的“人权”观蛊惑人心，掩盖美方维系自身霸权的真实目的，用“发展、援助”作幌子掩盖其推行新冷战的真正意图。美国想借乌克兰危机带来的恐慌令亚太地区陷入一场地缘政治的冲突之中，以此搞乱地区，破坏中国和平崛起的外部发展环境。

柬埔寨贝尔泰国际大学教授约瑟夫·马修斯表示，美国及其盟友意图在亚洲和亚太地区复制北约，美国的战略直接威胁到了东盟中心地位，而这一地位是东盟的灵魂和精神。

安全稳定需要共同维护

本届香格里拉对话会上，多数国家的代表在发言时呼吁各国加强合作，共同维护全球安全稳定。

普拉博沃表示，亚洲许多国家经历过殖民统治、大国剥削和奴役，曾深受大国竞争的影响。共同经历促使亚洲各国努力去创造和平、友好的发展环境。

新加坡国防部长黄永宏表示，相比上一次在2019年举办香格里拉对话会时，世界形势变得更加严峻。亚洲国家相互依存，必须强调包容性和多边主义。

斐济国防、国家安全和警务部长塞鲁伊拉图表示，斐济重视与所有伙伴之间的关系。斐济虽然是个小国，但对多边主义有很高的期待和希望，希望各方遵循联合国宪章宗旨和原则。

顾清扬表示，在地缘政治角逐日益加剧的背景下，亚太地区的和平发展面临极大挑战。很多来自发展中国家的嘉宾在发言中强调了和平与发展的极端重要性，他们都深度关切地区稳定，不愿看到本区域陷入阵营对抗陷阱。

禹守根认为，国际社会应更加团结，不应煽动对立和分裂，应该摆脱阵营对抗的冷战思维，坚持和谐发展，共同捍卫和平发展潮流。（参与记者：陆睿、吴长伟）

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