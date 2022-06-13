中国驻约堡总领事馆总领事唐中东（后排右四）与约堡孔院师生合影。图片由约堡孔院提供

人民网约翰内斯堡6月12日电 （记者邹松）11日上午，中国驻约堡总领馆总领事唐中东访问了约堡孔院，他首先详细了解了孔院的运营及安全情况，随后观看了由约堡孔院师生们带来的精彩表演。约堡大学战略和行政高级主管贝婷教授，约堡孔院中外方院长李宝生、戴维·蒙亚埃，国际处学术主管阿妮萨及工程学院孙艳霞教授等共同参加了活动。

约堡孔院师生共同为来宾做了丰富的文艺汇演，6个精彩纷呈的节目大部分由约堡孔院的南非学员完成。韦家为大家带来了充满江南水韵的传统舞蹈《玦恋》；艾兰德则以其深厚的歌剧功底为大家带来了歌曲《万疆》，以表达自己对中国和中国文化的崇敬和热爱；宋坤为大家带来了武术串烧；而艾维斯则为大家表演了中国武术中的棍法，精彩的表演引起了来宾阵阵欢呼和掌声。

唐中东对南非学员们在表演中展现出来的对汉语和中国文化的理解高度赞扬，表示孔子学院在南非传播了汉语和中国文化，为中南文化交流中起到了重要作用。唐中东强调，文化交流是相互的，希望在疫情过后，南非学员们能有更多机会去中国走一走、看一看，加深文化交流，也向中国人民更多地展示南非语言和文化。

表演结束后，唐中东与约堡孔院师生进行座谈，详细询问了大家的学习、生活和工作等情况，表示希望与约堡大学开展更多的合作，助力中南文化交流，为共建“一带一路”做出更多贡献。

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