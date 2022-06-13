人民网旧金山6月12日电 （记者邓圩）绿荫与草坪覆盖的街道，人们在自家院子洗车，给花园浇水、冲洗人行道......这些在美剧里常见的情形如今可能会违反加州政府规定。一系列严格限制用水的计划正在加州进行：包括旅馆为多天入住的客人提供换洗毛巾、床单，餐厅提供一杯免费白水，用滴灌系统浇水，以及雨后48小时内给自家花园浇水等都被限制。

加州州长纽森和州政府越来越频繁而严厉地提醒居民节约用水，要求自愿将用水量减少15%。当地供水商也被州政府要求缩减供应。

州议会将每人每天用水208升的上限调低到178升，预计2030年将减少至159升。更有甚者，南加州上周宣布户外草坪每周只能浇灌一次，否则重罚。

据了解，现在加州已经干旱3年。雪上加霜的是，4月结束的上一个雨季，并没有像希望的那样带来更多雨水和积雪。而为大约70%加州人提供服务的州大型储水和输送系统“加州水项目”，目前已经将水分配限制到供水商和承包商要求的5%以内。估计未来几个月还会进一步紧缩供应。

就在上周，加州政府发布限水令。命令包括旧金山在内的数千个加州农场、灌溉区和市政供水机构，停止从河流和小溪中取水。此举迫使用户——无论个人土地所有者还是公用事业单位都要转向替代水源，而没有替代水源供应的种植者和小型供水商可能被迫完全停水。

这个行动也标志着对加州水权系统异常广泛的应用，这个政策将有限流量保留给拥有最高用水权的人。加州水资源控制委员会水权司副司长埃里克·埃克达尔（Erik Ekdahl）将其称为“限水令”，意味着不再供水给所有人。据了解，150多年来加州的水权以先到先得的方式获得，任何从河流或小溪取水的人，无论是单身房主、农场经营者还是城市，都必须拥有用水权。

“限水令”上周已经生效。受影响的水权范围因地点而异，但州记录显示共有4252项权利被削减，其中包括212个公共供水系统的权利。

水是农业的命脉。在加州农业中心圣华金河（San Joaquin River）流域，首府萨克拉门托（Sacramento）河谷的农民将受到较大影响，以至于对全州农民意味着不可避免的农业收入、农场就业以及杂货店水果、蔬菜和坚果的供应量总体下降。

据了解，新的限水令比去年的限制提前了两个月，只有当监管机构认为有足够的水供应时才会停止。而漫长且干燥的夏季和秋季，加州将面临缺水和山火风险。

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