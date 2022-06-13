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伊拉克议会最大党派议员集体辞职

2022年06月13日09:01 | 来源：新华网
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　　新华社巴格达6月12日电（记者凡帅帅　董亚雷）伊拉克国民议会议长穆罕默德·哈布希12日在社交媒体上表示，接受议会最大党派“萨德尔运动”议员集体辞职。

　　伊拉克媒体12日播放的一段视频显示，哈布希在“萨德尔运动”议员集体辞呈上签字。

　　当天早些时候，伊拉克什叶派宗教领袖萨德尔发表声明，要求他领导的“萨德尔运动”议员辞职，以应对当前迟迟未能组建新政府的政治僵局。声明说，此举是为了国家和人民做出的牺牲，让国家摆脱未知命运。

　　萨德尔此前曾公开表示，除非组建多数派政府，否则“萨德尔运动”有可能完全退出政治进程。

　　去年10月，伊拉克举行新一届国民议会选举，在总共329个议席中，“萨德尔运动”获得73个议席，成为议会最大党派。今年1月9日，伊拉克新一届国民议会举行首次会议。伊拉克宪法规定，议会应在首次会议召开后30天内选出新总统。新任总统随后指派议会最大党团推出的人选出任新总理并在30天内提名内阁人选。自2月7日至今，因出席会议的议员人数未达法定人数等原因，总统选举被数次推迟。

(责编：于洋、崔越)

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