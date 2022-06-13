新华社洛杉矶6月12日电 特写：美国民众不满“排他性峰会”

新华社记者黄恒

“人民请起来，消灭制裁！”当第九届美洲峰会10日傍晚在美国洛杉矶会议中心落幕时，上千名示威者在会场外高呼口号，抗议美国政府延续对古巴等美洲国家的制裁政策，本届美洲峰会成了一场“排他性峰会”。

22岁的黑人小伙肯吉·格兰伯里是洛杉矶人，住在距离会场不远的贫民区。格兰伯里知道，墨西哥总统决定抵制这次峰会，一些国家也因为古巴等国无法参加本次峰会而拒绝让他们的领导人参加峰会。“主持这次峰会的美国总统不信任其他人，不愿意去真正听取他们的声音，这不是民主的运作方式。”格兰伯里说。

居住在圣迭戈的凯奥·埃利在一家高科技公司工作。他认为，如果美洲峰会不包括美洲的每个国家，就无法实现设定的会议目标。埃利说：“我们美国的对外关系很糟糕，甚至在西半球也是如此。我们过去对拉丁美洲的‘控制’已经瓦解。人们正在醒来。不仅在美洲，全世界很快都将看到这一点。”

除会议的排他性外，本届美洲峰会设置的议题也遭到许多美国民众抨击。他们认为，本次峰会根本没有触及到美国人和美洲人真正关心的贫困、债务、卫生等一系列迫在眉睫的问题。

在拜登抵达洛杉矶参加美洲峰会当天，一场为期3天的“人民民主峰会”也在洛杉矶开幕。会场设在离洛杉矶会议中心2公里远的一所学校内，来自20多个国家的2000多人参会。

从美洲峰会的会场到“人民民主峰会”会场，就像穿越了两个完全不同的世界。途中可以看到无家可归者扎在街边的一顶顶帐篷，厚厚的口罩仍无法遮挡住空气中弥漫的大麻味道。即便在白天，街边便利店依然大门紧锁，不知道这些店铺已经被抢劫了多少次。

“人民民主峰会”组织者说，美洲峰会是“排他性峰会”，而“人民民主峰会”将“通过对话和交流架起跨越历史鸿沟的桥梁”。

在“人民民主峰会”简单的会场里，与会者热火朝天地讨论着女性和少数族裔的权利、不公平的社会政治制度、系统性的白人至上主义、食物等分配问题、限制低收入者获得医疗服务的卫生系统问题、不受约束的资本主义和美国的全球霸权等问题。与会者一致认为，美国应首先解决其国内的民主和民生问题，然后再同其他国家一起解决人类面临的共同挑战，而不是像现在这样去干预其他国家的事情。

来自旧金山的财务顾问苏伊·陈说：“当少数国家及其企业合作伙伴控制着全球货币体系，以及全球资源、武器和通信及先进的科学技术时，所有人的平等和可持续的全球未来是不可能实现的。”

来自特伦顿的反战人士格雷丝指出，美国人民需要解除军工复合体组装的战争机器，因为军工复合体从全球经济中吸走了数万亿美元。“我们应该用这些钱来资助社会福利计划、可持续发展和可再生能源。”

非政府组织“基层全球正义联盟”执行董事辛迪·韦斯纳对记者说，更广泛的议题、更具包容性的协商，这才是本届美洲峰会该有的样子，这不仅关乎平等，更关乎“我们能否从根本上重新塑造一切”。

“我们不只是想要平等，我们想要一个不同的世界。”韦斯纳说。

(责编：于洋、崔越)