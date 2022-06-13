人民网珀斯6月12日电 （记者陈效卫）11日，中国驻澳大利亚大使肖千在珀斯应邀出席澳中友协2022年全国大会，并发表题为《回顾过去，展望未来，开创中澳关系新局面》的演讲。澳中友协会长马修斯、西澳州州长麦高文等出席会议并致辞，中国人民对外友好协会会长林松添通过视频线上致辞，中国驻珀斯总领事龙定斌及澳各界代表共200余人参加。

肖千对澳中友协自成立以来为增进两国人民相互了解、促进和发展中澳友好合作做出的贡献表示感谢，对西澳州在麦高文州长领导下在中澳两国务实合作中发挥的主力军作用表示赞赏。

肖千表示，今年是中澳建交50周年。回顾过去，两国在政治上相互尊重、求同存异，在经济上优势互补、共促发展，在人文领域交流互鉴、相得益彰，在地区及国际事务中密切沟通、相互支持，谱写出友好合作的成功故事，互利共赢始终是两国关系的主线。50年来，中国始终从战略高度和长远角度看待和发展中澳关系，致力于同澳方开展互利共赢的友好交流合作，这一政策过去、现在都没有改变。

肖千强调，当前，中澳关系处在新的发展关口，面临一些挑战，但更存在共促经济增长、共促发展转型、共促多元包容、共促国际治理的巨大机遇。中澳关系健康稳定发展符合两国人民根本利益和共同愿望，也有利于亚太地区和平稳定、发展繁荣。只要双方把握正确发展方向，秉持相互尊重、互利共赢原则，加强对话沟通，妥善处理分歧，中澳关系一定会迎来更加光明的前景。

肖千指出，国之交在于民相亲，人民之间的友谊是两国关系的基础。希望澳中友协继往开来，创新发展，为中澳友好事业作出努力和贡献。希望西澳州继续发挥中澳交流合作主力军的作用，推动两国各领域合作行稳致远。中国驻澳使领馆愿同澳联邦政府、地方政府和各界朋友一道，推动中澳关系沿着正确方向发展，造福两国和两国人民。

马修斯表示，今天我们齐聚澳中友协2022年全国大会，隆重庆祝澳中建交50周年。50年来，两国在经贸、文化、科技、教育等领域合作成果丰硕，为双方带来实实在在利益。澳中两国应继续加强友好交流，为两国人民带来更大福祉。澳中友协将始终致力于深化两国人民间的交往与友谊，以实际行动推动澳中关系发展。

麦高文表示，50年前，澳中老一辈政治家以卓越战略远见和坚定政治勇气，推动两国建立外交关系。此后，澳中关系取得跨越式发展，务实成果丰硕。多年来，中国始终是西澳州最大的贸易伙伴和第一大出口市场，西澳州也是中国企业赴澳开展投资合作的沃土，位于西澳州的恰那铁矿项目成为两国经贸合作的典范。展望未来，西澳州将一如既往致力于积极发展对华友好关系、深化对华务实合作，努力将双边关系推向前进。其个人也将为此发挥积极作用，愿尽早再度访问中国。

林松添表示，中澳建交50年来，在双方领导人战略引领下，两国高层保持频繁互访和沟通，经贸、人文、地方合作硕果累累，给两国人民带来巨大福祉。中国愿同澳大利亚等世界各国分享发展机遇和红利，在相互尊重、平等互利、互学互鉴基础上全面深化合作，共同维护亚太地区的和平稳定与发展繁荣。全国友协愿与中澳各界人士一道，深化两国人文交流、友城伙伴关系及友协合作，积极开展在岛国地区的三方合作，为推动中澳关系重回理性正轨、更好造福两国人民作出新的贡献。

大会开始前，会场大屏幕播放了纪念中澳建交50周年的短片。当晚，澳中友协举办庆祝澳中建交50周年晚宴，肖千通过视频致辞。

澳中友协创立于1951年，是在澳注册的非营利民间组织，在澳6个州和2个领地均设有分会，致力于增进中澳人民友谊、发展两国友好关系。

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