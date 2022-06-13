新华社日内瓦6月12日电（记者陈斌杰 陈俊侠）世界贸易组织第12届部长级会议12日在瑞士日内瓦开幕。

本次会议为期4天，各成员将就新冠疫苗知识产权豁免、疫情应对、渔业补贴、农业、粮食安全和世贸组织改革等议题进行磋商，成员还将在会上就世贸组织未来工作等内容开展讨论。

世贸组织总干事伊维拉表示，目前全球面临新冠疫情、食物短缺、气候变暖和地区冲突等多重危机，各方应团结一致、共克时艰，“在此情况下，没有一个成员可以独善其身”。

伊维拉表示，世贸组织的工作取得了进展，在新冠疫苗知识产权豁免、疫情应对、渔业补贴、农业、粮食安全等重要议题上形成了草案文件，希望本次会议能够尽量达成更多成果。

中国商务部长王文涛在日内瓦出席了会议。他表示，以世贸组织为核心的多边贸易体制是国际贸易的基石，中方愿同各方携手推动世贸组织在世界经济复苏中发挥更大作用。

王文涛表示，中方将继续以实际行动维护多边贸易体制，支持世贸组织改革朝着正确方向发展，改革应加强世贸组织功能，促进经济全球化，让全体成员受益。

世贸组织部长级会议是世贸组织的最高决策权力机构，一般每两年举行一次。第12届部长级会议原定于2020年6月在哈萨克斯坦首都努尔苏丹举行，后因疫情原因多次推迟，并将举办地点改在日内瓦。（参与记者：姜雪兰、徐驰）

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