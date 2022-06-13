蔡 伟

今年6月13日是中国同巴拿马建交五周年纪念日。五年前，在一个中国原则的基础上，中巴两国建立外交关系，实现跨越太平洋的握手。五年来，在两国领导人的战略引领下，中巴关系乘风破浪、扬帆远航，已成为大小国家相互尊重、不同文化互鉴共进的典范。

五年来，高层交往领航定向，政治互信日益深化。2018年12月，习近平主席首次对巴拿马进行国事访问，中巴元首就两国关系深入交换意见，为中巴关系发展擘画蓝图、指明方向。2021年10月，科尔蒂索总统应习近平主席邀请，作为唯一的拉美国家元首以视频方式出席在华举行的第二届联合国可持续交通大会开幕式并致辞，书写携手推进全球互联互通，共同落实联合国2030年可持续发展议程的新篇章。今年4月，王毅国务委员兼外长同来华访问的巴拿马外长莫伊内斯举行会谈，为两国关系增添新动力。

五年来，各领域交流热络，务实合作硕果累累。2017年11月，巴拿马成为最早参与共建“一带一路”的拉美和加勒比国家。两国在经贸、金融、农业、旅游、交通、海事等领域广泛开展合作，迄今已签署60余项合作协议。2019年5月，中国企业承建的阿玛多尔会展中心顺利竣工并投入使用，成为中美洲最大、设施最先进的国际性会展中心。去年阿玛多尔邮轮码头项目主体工程也已顺利竣工移交，成为中巴合作新标杆。近年来，中巴贸易快速增长，2021年双边贸易额增长22.5%，中国一跃成为巴第一大贸易伙伴。巴拿马军曹鱼、菠萝、牛肉等食品陆续端上中国餐桌，今年吉利汽车也在巴闪亮登场，成为两国贸易新“名片”。

五年来，人文交流异彩纷呈，持续增进民心相通。近年来，成百上千名巴留学生来华学习，成为中巴友好的使者。2021年底，巴政府宣布将中国春节作为巴全国性节庆活动，并列入巴国际旅游推介计划。今年春节期间，巴副总统卡里索出席活动开幕式，与巴华侨华人共贺新春，畅叙中巴友好。日前，巴拿马老城中国街牌楼翻新竣工，成为168年华人旅巴史、中巴人民友好交往史的又一见证。华人节、中国电影周、“世界中文日”朗诵比赛、龙舟大赛、汉字书法比赛等活动精彩纷呈，生动展现中国文化的独特魅力，进一步加深两国人民友好情谊。

新冠肺炎疫情暴发以来，中巴两国同舟共济，相互支持，以实际行动构建人类卫生健康共同体。2020年疫情之初，巴方雪中送炭，向中方捐赠抗疫物资，表达坚定支持。中方也通过多个渠道向巴方提供呼吸机、重症监护仪等多批物资。科尔蒂索总统出席中方援巴移动充气帐篷式方舱医院捐赠仪式，展现巴方对两国抗疫合作的高度重视。今年年初，中方急巴方之所急，迅速筹措并发运巴方急需的快速检测试剂，并为巴学生线下复课提供抗疫物资，成为两国患难见真情的又一生动例证。

相识百余载，重逢又五年。中巴两国既是老相识，又是新朋友。双方将以共庆建交五周年为契机，在新的历史起点蓄势再发，持续深化中巴友好，加强交流合作，不断开辟中巴关系新前景。愿中巴关系跨越山海、绵延深厚，祝两国友谊薪火相传、继往开来！

（作者为外交部拉丁美洲和加勒比司司长）

《 人民日报 》（ 2022年06月13日 17 版）

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