本报记者 刘玲玲 殷 淼 周 輖 刘 刚

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绿色建筑有利于节约资源、保护环境、减少污染，为人们提供健康、适用、高效的使用空间。多国通过制定政策标准、鼓励技术创新，推动发展绿色建筑。

联合国环境署的一份报告显示，建筑及施工占全球能源消耗的35%，占二氧化碳排放量的38%，建筑业已成为主要的碳排放来源。对此，一些国家正不断探索绿色建筑开发模式，完善绿色建筑评价体系。

法国——

推动绿色建筑评价体系标准化

在法国西北部城市雷恩，一座木质外观的大型办公楼已进入建造后期。总面积超过7000平方米的大楼内不仅有宽阔明亮的办公室，大楼平台及外部更是保留了一大片绿化空间。天然环保建筑材料的使用、创新性的建造工艺、内部低能耗温控设备以及室外纯天然的工作环境，不仅大大降低了建筑的碳排放，更为用户提供了健康的环境。该办公楼因此被视为当地绿色建筑的典范。

法国生态转型和团结部提供的最新数据显示，法国建筑能耗占能源总消耗的44%，超过工业和交通，是第一耗能大户。建筑的温室气体排放量约占全国温室气体排放总量的25%。法国政府积极推动绿色建筑评价体系标准化，出台不少能耗法规。

以行业标准化为例，法国高质量环境协会很早就推出了评估绿色建筑环保性能的绿色建筑认证体系HQE（高品质环境评价体系），对建筑与环境的和谐性，建筑材料、用水等室外环境，以及热水、噪声、空气质量等室内环境进行评价。这一标准体系将建筑分为“高性能”“性能良好”“基本满足”三类，对应不同的房产价值，且在租售房屋时必须出具该建筑能耗评价。

法国还通过制定多项法规，在建筑设计、舒适度和能耗方面提出了高性能要求。2015年，法国议会通过法案，规定商业区的新建筑物，必须由植物或太阳能电池板组成的绿色屋顶覆盖。以巴黎为例，截至2019年，巴黎已经拥有超过100公顷的“绿色屋顶”。进入2022年，法国开始实施新的环境法规，强化了建筑公司的义务，要求其继续提高建筑物的能源性能和舒适度。

法国计划在未来10年内将温室气体排放量减少30%，其中，绿色建筑将发挥巨大作用。法国《论坛报》刊文指出，建筑部门是环境转型中的关键部门，需要全行业自愿且主动地深入转型，同时借鉴前沿技术，实现绿色建筑更加可持续的发展和使用。

丹麦——

创新设计可减少建筑物50%能耗

丹麦地处北欧，气候比较寒冷。如何让建筑物既保温又节能，丹麦政府大力推广的绿色建筑给出了答案。

位于科灵河畔的南丹麦大学（科灵校区）内坐落着丹麦第一座低能耗的大学建筑。该建筑以其独特的等边三角形外观，以及“绿色节能”的设计建造理念，成为丹麦绿色建筑的代表作。

丹麦亨宁·拉尔森建筑事务所的设计总监路易斯·贝克尔说，这座建筑的设计方案最大限度降低了建筑物对照明、供暖、制冷和通风的能源需求，并以几何形状和结构来解决这些高耗能需求。

在这座1.37万平方米的建筑内，中庭和演讲厅是设计的重点空间。采用三角形平面设计的动态遮阳系统是该建筑最大的亮点。遮阳系统由约1600片三角百叶窗的钢结构组成，它们以特定的方式被安装在外立面，能够适应不断变化的日光，并控制光的照射量。

“通过建筑自身的空间形式分隔、围护结构的被动式设计，以及高效智能系统的实施，使该建筑的能源需求减少了50%，年能耗仅为每平方米38千瓦时，相当于丹麦同类建筑物能源消耗的20%至25%。”贝克尔说。

丹麦近40%的能源消耗与建筑有关。丹麦能源署副主任斯蒂格·乌夫·佩德森表示，降低建筑物的总能耗具有很大的潜力。

丹麦是世界上较早开展建筑节能和城市供热节能的国家之一。丹麦住房建设部门在1996年颁布条例，要求所有建筑物安装热计量节能装置，通过这一举措，丹麦的室内采暖总能耗降低了50%。2019年，丹麦通过建筑节约能源近4万兆瓦时，2020年实现了节能14%的国家目标。2021年3月，丹麦议会通过新版“国家可持续建筑战略”，引入对2023年起建造的建筑物的二氧化碳排放要求。丹麦工业界预估，通过创新建筑材料的设计和使用，建筑相关排放量到2030年可减少50%。

沙特阿拉伯——

促进提高能源和用水效率

在位于沙特阿拉伯西海岸的阿卜杜拉国王科技大学，两座高约60米、形似烟囱的太阳能塔十分醒目。烈日下，走在建筑群之间的庭院内，阵阵微风吹来，带来丝丝凉爽。

原来，这是两座太阳能塔在发挥作用——即便在没有自然风的情况下，塔上的深色表面仍可以吸收太阳的热量，加热周围空气使其向上流动，带动空气流通，达到通风降温的效果。此外，校园的路面使用浅色石材，地面能反射更多热量，降低了校园的热岛效应。在校园内各建筑楼顶，安装有约1.2万平方米的太阳能装置，每年可产生3300兆瓦时的清洁能源。一系列的节能设施，每年可为学校节省27%的能源支出。

由于地处沙漠，大学所在地区年平均降雨量仅有54毫米，水资源十分珍贵。学校实施了综合灌溉计划，校园产生的污水经过处理后注入滴灌系统用于灌溉，校园建筑中还采用低流量的装置，使整个校园的用水需求减少40%。

阿卜杜拉国王科技大学一系列绿色设计理念，是沙特近年来探索发展绿色建筑的一个缩影。一家可持续发展咨询企业的报告指出，沙特对绿色建筑的投资在全球名列前茅，阿拉伯国家中有15%的绿色建筑项目是在沙特实施的。

沙特住房部于2019年推出了名为Mostadam的绿色建筑评价系统，针对当地的气候和环境特征，为住宅、社区和商业建筑的设计、施工、运营等进行评级，促进提高能源和用水效率，鼓励使用可再生能源，提高全行业对可持续性的认识。

2021年初，沙特阿拉伯王储穆罕默德宣布将投资5000亿美元，在位于沙特西北部的新未来城建一座“零排放”的城中城。该城将保留95%自然风貌，城市发展所需能源全部为太阳能、风能等清洁能源。

（本报巴黎、斯德哥尔摩、开罗、北京电）

《 人民日报 》（ 2022年06月13日 17 版）

(责编：赵欣悦、岳弘彬)