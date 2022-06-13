新华社新加坡6月12日电 国务委员兼国防部长魏凤和12日在第十九届香格里拉对话会上就“中国对地区秩序的愿景”议题作大会发言。

魏凤和指出，人类社会正经历史上罕见的多重危机，出路在于维护和践行多边主义，推动构建人类命运共同体。中国发展的前进步伐不可阻挡，走和平发展道路的决心坚定不移，中国的发展不是威胁，而是对世界和平与发展的巨大贡献。中国坚定奉行防御性国防政策，中国军队始终是和平之师，也必将坚决捍卫国家主权、安全、发展利益。亚太是全球最具增长活力和发展潜力的地区，各国应朝着构建亚太命运共同体、实现亚太地区持久和平和普遍安全的美好愿景迈进。

魏凤和就台湾问题表明严正立场，他强调，台湾是中国的台湾，台湾问题是中国的内政，祖国统一是绝对要实现的，搞“台独”分裂是绝对没有好下场的，外部势力干涉是绝对不会得逞的。和平统一是中国人民最大的愿望，我们愿付出最大的努力，但如果有人胆敢把台湾分裂出去，我们一定会不惜一战、不惜代价，任何人都不要低估中国军队的决心意志和强大能力。

魏凤和还就南海问题、中美关系、乌克兰危机等阐述中方立场。

《 人民日报 》（ 2022年06月13日 03 版）

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