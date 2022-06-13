本报记者 毕梦瀛

在秘鲁拉利伯塔德地区切彭小镇，一座崭新的学校日前在洪灾后的废墟上拔地而起。

2017年，秘鲁遭遇十年一遇的洪灾，切彭是重灾区之一。当地的校舍严重损毁，被政府列为危房拆除重建。

为了让孩子们尽快重返校园，秘鲁重建署2019年至2020年间在拉利伯塔德地区开展重建评估并公开招标。中国电力建设集团凭借优秀的设计方案和在以往项目中的良好表现中标。

从2021年5月开工到今年3月完工，不到一年时间，拉利伯塔德学校重建项目中的首座学校在切彭顺利交付。重返校园的师生们惊叹道：“几乎认不出这里。”重建前，学校只有最基础的设施，桌椅、门窗都已老旧；重建后，除了充足的供电、全新的桌椅，每个教室还配备了电视机、音响等多媒体视听设备。

开学那天，孩子们在教学楼前放飞气球，重返课堂的欣喜和对未来的美好期待随着气球一起飞向天空。

老师萨维纳告诉记者，这座现代化的美丽新学校给孩子们提供了更好的学习环境，孩子和家长们都“高兴极了”。“原本的水泥地操场换上了塑胶跑道，孩子们跑来跑去安全多了；楼里还安装了电梯，学生们学习生活方便了很多……”萨维纳说，新学校处处体现设计和施工者的用心，“孩子们的生活更好了”。

亚米莱·阿尔瓦拉多正是这些“细节”的受益者。由于患病不方便走路，亚米莱以前一直是由老师抱着上下楼，腼腆的她总担心给老师添麻烦。现在，新学校有了电梯和无障碍通道，施工单位还赠送给她一个电动轮椅。“感谢中国的叔叔阿姨为我们做的一切。我永远也不会忘记他们。”亚米莱说。

秘鲁重建署负责人阿马利娅表示：“在我们看来，这个工程完成的质量水平的确非常高。感谢中国企业的付出，我们也更加期待继续推进后续合作。”

《 人民日报 》（ 2022年06月13日 03 版）

(责编：赵欣悦、岳弘彬)