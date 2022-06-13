本报记者 邹 松

“自接任金砖国家主席国以来，中国同其他金砖国家一道，扎实推进各领域务实合作，为世界和平稳定注入正能量，为完善全球经济治理提供支撑，共同促进全球可持续发展。”南非约翰内斯堡大学非洲—中国研究中心主任戴维·蒙亚埃日前在接受本报记者专访时表示，中国的努力为广大发展中国家提供了更多发展机遇。

蒙亚埃对习近平主席有关金砖合作的论述印象深刻。去年9月，习近平主席以视频方式出席金砖国家领导人第十三次会晤并发表重要讲话，就推动金砖务实合作朝着更高质量方向前进提出5点倡议：坚持同舟共济，加强公共卫生合作；坚持公平可及，加强疫苗国际合作；坚持互利共赢，加强经济合作；坚持公平正义，加强政治安全合作；坚持互学互鉴，加强人文交流合作。“‘五个坚持’引领五大领域合作，彰显金砖国家携手相伴、责任共担。”蒙亚埃表示，面对当前国际形势，这些论述对全球共同发展具有重要现实意义。

蒙亚埃表示，面对全球性问题与挑战，作为新兴市场和发展中国家的代表，金砖国家发出什么声音、达成什么合作成果、贡献怎样的解决方案，都将对世界和平与发展产生深远影响。他认为，金砖国家应进一步加强沟通协调，为政治解决热点问题发挥金砖作用，为维护世界和平提出金砖主张，为国际关系注入稳定性。

面对新冠肺炎疫情，金砖国家为全球合作抗疫持续贡献金砖力量：金砖国家疫苗研发中心在线启动；金砖国家民间组织“云端”共议团结抗疫；金砖国家倡议发挥传统医学优势抗击疫情……蒙亚埃表示，这表明金砖国家在抗疫合作领域拥有巨大潜力。

蒙亚埃高度认同中国提出的全球发展倡议和全球安全倡议，认为这两个倡议的提出非常及时，契合了当前广大发展中国家的发展与安全诉求，为动荡不定的国际形势注入建设性力量。“全球发展倡议已得到联合国等国际组织和100多个国家的支持，为促进世界经济复苏，推动落实联合国2030年可持续发展议程发挥重要作用。面对全球安全挑战，世界需要建立一个共同的安全机制，全球安全倡议体现了国际社会的需求，为应对全球安全挑战提供了中国方案。”

（本报约翰内斯堡电）

《 人民日报 》（ 2022年06月13日 03 版）

(责编：赵欣悦、岳弘彬)