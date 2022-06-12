新华社莫斯科6月11日电（记者刘恺）俄罗斯总统网站11日发布消息说，俄总统普京当天签署关于俄停止执行欧洲人权法院3月15日后作出的判决，以及欧洲人权法院的判决不再作为俄法院重审案件依据的法律文件。

根据俄法律信息网站发布的相关文件，俄罗斯停止执行欧洲人权法院3月15日后作出的判决，欧洲人权法院的判决也不再作为俄法院重审案件的依据。此外，为保障俄公民权利，在2023年1月1日前，俄总检察院仍可根据欧洲人权法院在2022年3月16日前作出的决定向相关申请人支付赔偿金。

5月18日，俄国家杜马（议会下院）一读通过两项法案，规定俄不再执行欧洲人权法院3月16日后作出的判决，也不再将欧洲人权法院判决作为俄法院重审案件的依据。根据二读时议员提出的修正案，该日期从3月16日改为3月15日，即俄递交退出欧洲委员会申请的日期。

俄罗斯3月15日宣布启动退出欧洲委员会和《欧洲人权公约》程序。俄外交部在声明中说，北约与欧盟国家恶意利用其在欧洲委员会的多数地位，将该组织变成反俄工具，拒绝平等对话。在当前条件下，俄方不会留在欧洲委员会。

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