恩里克·杜塞尔

维护多边主义、推动经济复苏，是当前拉美和加勒比地区国家的强烈诉求。中国始终主张和平发展、互利共赢，是地区国家的重要合作伙伴

当前，新冠肺炎疫情肆虐全球，乌克兰危机复杂延宕，世界经济复苏乏力，各国发展都面临困难与挑战。正如习近平主席所指出的，冲出迷雾走向光明，最强大的力量是同心合力，最有效的方法是和衷共济。加强国际团结协作、完善全球治理，对于后疫情时代的全球发展至关重要。

为推动各国加强发展合作，习近平主席提出全球发展倡议，主张坚持发展优先、坚持以人民为中心、坚持普惠包容、坚持创新驱动、坚持人与自然和谐共生、坚持行动导向。中国正在率先践行这些理念。中国向120多个国家和国际组织供应超过22亿剂新冠疫苗，助力弥合全球“免疫鸿沟”，为世界经济复苏发展创造条件。中国不断扩大对外开放，持续放宽外资准入，不断改善营商环境，为各国共同发展提供机遇。中国积极推动《区域全面经济伙伴关系协定》生效实施，积极推进加入《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》，展现推动建设开放型世界经济的坚定决心。

全球发展倡议是重要国际公共产品，得到100多个国家和联合国等多个国际组织响应支持。落实全球发展倡议对于拉美和加勒比地区国家具有重要意义。多年来，中墨研究中心一直高度关注中国政府面向世界提出的重要主张和合作倡议。我们发现，这些重要主张和合作倡议很多是基于中国国内的成功实践和发展经验。例如，习近平主席提出的全球发展倡议，就蕴含着中国的创新、协调、绿色、开放、共享发展理念。这表明，中国正在无私地与各国分享发展经验。

近年来，拉美国家对中国式现代化的关注明显增多，拉中合作的内容不断丰富，质量不断提升。拉丁美洲和加勒比地区中国学术网发布的《中国在拉丁美洲和加勒比地区基础设施项目报告》显示，2005年至2020年间，中国在该地区参与建设的138个基础设施项目，为当地创造超过60万个就业岗位。当前，拉中基础设施合作日益多样化，中国投资、中国技术对拉美地区补齐基础设施短板的促进作用不断加强。拉中合作建设的机场、港口、地铁等项目，给拉美国家民众带来了巨大便利。希望同中国加强互利合作的地区国家越来越多，拉中合作涉及的领域也越来越广。

维护多边主义、推动经济复苏，是当前拉美和加勒比地区国家的强烈诉求。中国始终主张和平发展、互利共赢，是地区国家的重要合作伙伴。去年12月成功举办的拉中论坛第三届部长会议，就未来三年深化拉中战略互信和重点领域务实合作达成广泛共识。未来，拉中双方应全面落实拉中论坛制定的合作规划，进一步加强各领域交流，以合作促进彼此发展，增进拉中人民福祉。

（作者为墨西哥国立自治大学中墨研究中心主任、拉丁美洲和加勒比地区中国学术网主任）

《 人民日报 》（ 2022年06月12日 03 版）

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