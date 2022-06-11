新华社北京6月11日电 （国际观察）美洲峰会黯然收场 美国霸权走向衰落

新华社记者徐烨 王瑛 邓仙来

第九届美洲峰会10日在美国洛杉矶落下帷幕。美方不邀请古巴、尼加拉瓜和委内瑞拉领导人参会的做法遭到多个美洲国家领导人批评，多国抵制参会使此次会议成为美洲峰会创立以来参会领导人最少的一届。分析人士指出，美国对拉美地区长期奉行的双标民主、粗暴干涉等霸道做法引发地区国家强烈不满，美国公信力和影响力日渐式微，美国霸权衰落已是不可逆趋势。

霸道办会惹众怒

峰会期间，美国承诺在经济贸易、粮食安全、公共卫生、气候变化和移民问题等方面加强与地区国家的合作。峰会最后一天，美国还大肆宣扬一系列移民计划，称这些计划将采取加强合作等方式，解决目前的拉美移民问题。但政策分析人士普遍对这些计划能否产生显著影响提出质疑。同时，美方在此次峰会中提出的所谓移民保护等内容，也被舆论认为是试图推卸责任、让相关拉美国家承担更多解决移民问题责任的甩锅行为。墨西哥前外长豪尔赫·卡斯塔涅达指出，本次峰会“要说实质性内容，什么都没有”。

事实上，此次峰会召开前，美国就因自己虚伪且霸道的举动遭遇办会尴尬。美方以所谓“民主问题”为由，拒绝邀请古巴、尼加拉瓜和委内瑞拉领导人出席峰会，拉美地区多国对此强烈不满。墨西哥总统洛佩斯宣布抵制，危地马拉、洪都拉斯和萨尔瓦多等国仅派低级别代表团参会。

阿根廷总统费尔南德斯再三表示，自己之所以选择参会，是为了“把古巴、尼加拉瓜和委内瑞拉的声音带到峰会上”。

代替总统参会的墨西哥外长埃布拉德说，美洲峰会出现的排斥行为是“严重错误”，任何人都无权这样做，墨方不接受单方面决定的干涉行为。伯利兹总理布里塞尼奥把美国政府将个别国家排除在美洲峰会之外的做法描述为“不可原谅”“无法理解”。他说，时下正是关乎西半球未来命运的关键时刻，但地区国家却依然处于分裂状态。

双标民主难服众

就在峰会召开期间，被美方拒绝在此次美洲峰会大门之外的一些拉美国家领导人也对美国抱持“门罗主义”、玩弄双标民主、粗暴干涉并企图控制美洲国家的做法进行了抨击。

古巴国家主席迪亚斯-卡内尔8日在首都哈瓦那表示，美国一直以“民主”和“人权卫士”自居，但对拉美地区人民亟须解决的问题并不关心。美国企图用美洲峰会作为控制美洲的工具并制造地区分裂，阻碍地区一体化进程，这是美继续抱持“门罗主义”干涉各国主权独立的表现。

尼加拉瓜总统外交政策和国际事务顾问瓦尔德拉克·延奇克对新华社记者说，真正的民主是靠人民权利构建的，不是建立在资本垄断、市场垄断和美元霸权基础上的。美式民主只是“表面民主”，美国没有任何道德优势，去指责并企图改变通过保障人民权利来实现真正民主的国家，更没有权利对他们进行非法制裁，这种行为本身是反民主的。

委内瑞拉总统马杜罗日前表示，本届美洲峰会不仅因参会问题遭到众多地区国家的公开抵制，会议主题和议程设置也没有与美洲人民关心的贫困、就业等问题紧密关联，如此峰会注定失败。

洛佩斯发表公开声明说，他拒绝出席峰会是为了抗议美国“延续干涉主义的旧政治”。他要求立即停止制裁、封锁、歧视等干涉主义行为，呼吁美洲国家团结一致摒弃排斥。

美国霸权走向衰落

本届美洲峰会的主题是“建设可持续、有弹性、讲公正的未来”。然而拉美分析人士指出，对继续奉行“门罗主义”的美国而言，美国政府只专注于在峰会上实现自己的外交目标，完全不考虑地区国家的主要关切。美国在本届峰会中表现出的双标和霸道做派招致拉美多国反对，使美国与拉美国家之间的矛盾不断加深，美国在该地区领导力和公信力不断下降，美国霸权衰落已是不可逆趋势。

《纽约时报》刊文指出，本届美洲峰会原本旨在彰显美洲国家间的合作，但多国领导人的缺席让峰会解决实质问题的有效性受到质疑，同时也将地区分歧暴露无遗，显示出拉美国家抵制美国领导力的意愿日益增强。

委内瑞拉国际关系专家迭戈·斯奎拉在接受新华社记者采访时说，此次峰会实质成果的缺失显示了美国在这一地区领导力和公信力的下降，美国长期以来忽视对拉美国家的关注和投资让美拉裂痕不断加深，美借美洲峰会操控拉美实难如愿。（参与记者：林朝晖、王朝、朱雨博、吴昊、卞卓丹、李保东、王钟毅）

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