近日，中国国际进口博览局、中国驻新西兰大使馆、新西兰中国商会在新西兰奥克兰共同举办第五届中国国际进口博览会（以下简称“进博会”）招展推介会。中国驻新西兰大使王小龙、新西兰驻华大使傅恩莱、中国国际进口博览局副局长孙成海线上出席推介会并致辞。中国驻新西兰大使馆经商参赞黄岳峰、新西兰中国商会会长祁军、新西兰中国关系促进委员会执行董事孔思达、新西兰贸易发展局中国区市场经理刘健、新西兰中国贸易协会主席汤姆森现场出席并致辞，100余家新西兰企业和机构参会。

王小龙表示，无论世界如何变化，中国坚持改革开放的信心和决心不会动摇，推动更高水平对外开放的决心不会改变，中国开放的大门只会越开越大。进博会是中国对外开放的标志性活动。在前四届进博会上，超过200家新西兰企业参展，与各国企业一起分享发展机遇、实现合作共赢。王小龙邀请更多新西兰企业积极参加第五届进博会。

傅恩莱表示，今年是新中建交50周年，新中双边经贸关系发展给两国和两国人民带来利益。疫情期间，新中双边贸易表现坚韧，货物贸易持续增长。新西兰企业认为，参加进博会无论在促进对华商业利益方面，还是在加强与合作伙伴关系方面，都有非常重要的意义。

孙成海表示，自首届进博会以来，新西兰企业积极参与，参展面积连续4年增加。进博会将为中新经贸务实合作持续提供广阔平台，促进双方贸易投资，增进人文交流，共享经济发展机遇。

黄岳峰表示，新西兰和中国作为全面战略伙伴，有更多合作潜力可以挖掘。越来越多新西兰企业希望通过进博会平台，发挥各自在不同行业的优势，拓展中国市场。

祁军表示，在第五届进博会上，新西兰馆将在食品与农产品展区以更大规模、更佳位置亮相，进一步提升新西兰企业的形象。目前已有15家公司确认签约，总面积与去年持平。未来几周，新西兰中国商会将深入新西兰各地进行招展路演，希望吸引更多本地企业参展。

孔思达表示，新中关系促进会最近发布的研究报告显示，2021年新中双边贸易总额达到377亿新西兰元，超过了2019年新冠肺炎疫情暴发前的水平。进博会为新西兰企业提供了与中国市场保持联系的绝佳平台。新西兰企业需要更好地了解中国消费者日益增长的绿色需求，寻求出口商机。

刘健表示，进博会帮助新西兰企业进一步建立了在中国的业务，联系了更广泛的买家群体，扩大了商业影响力，建立了企业品牌形象。许多新西兰公司将进博会视为推出新产品、新服务和深化与关键合作伙伴关系的绝佳平台。

汤姆森表示，尽管外部挑战增加，但中新两国贸易长期发展的前景没有改变，两国市场仍然充满机遇。

中国国际进口博览局工作人员介绍了进博会新闻宣传工作和招商工作的情况。第五届进博会将进一步优化交易团组织架构，加大精准招商力度，更加注重中小企业参展成效，放大供需对接宣传声量，继续提升对接服务水平。

会议现场，参加过往届进博会的新西兰参展商代表就参展体验、中国市场前景与开拓经验进行了交流和研讨。已经确定报名参展的企业还在一场小型展会上展示了准备参展的产品。

（新西兰中国商会供稿）

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