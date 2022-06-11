本报记者 严 瑜

美国劳工部数据显示，美国消费者价格指数（CPI）同比涨幅已连续7个月高于6%。4月CPI同比上涨8.3%，仍处于高位。图为在美国洛杉矶一家超市拍摄的食品和价签。

新华社/路透

当地时间6月2日，美国白宫宣布对俄罗斯实施新的制裁。白宫在一份声明中表示，新一轮制裁是美国采取的进一步行动。

几乎同时，欧盟也批准了对俄罗斯的第六轮制裁，包括立即禁止进口75%的俄罗斯石油、在今年底前将欧盟从俄罗斯进口的石油削减90%等。对此，俄罗斯外交部警告称，欧盟自身将遭制裁措施反噬，对俄实施“禁油令”等于“自我毁灭”。

“禁油令”出台

路透社6月7日报道称，美国财政部近日针对俄罗斯又出最新制裁措施，除了现有禁令禁止美国投资者购买新发行的俄罗斯股票债券之外，再加码禁止基金经理购买二级市场俄罗斯债券或股票。

同时，美国商务部对俄罗斯所需的技术和其他材料施加了进一步限制。美国政府决定将俄罗斯和白俄罗斯的71个缔约方添加到实体名单中，使它们无法获得使用美国技术或软件制造的产品。

而在因匈牙利的反对而推迟一天后，欧盟27个成员国于当地时间6月2日正式批准第六轮对俄制裁方案。据悉，在5月30日至31日召开的欧盟特别峰会上，欧盟各成员国领导人就第六轮对俄制裁方案达成共识，其中包括对俄石油实施部分禁运。根据欧盟规则，各成员国驻欧盟代表需要将此政治共识落实为法律文本，在此基础上，新一轮对俄制裁方案才能正式生效。此前，因匈牙利驻欧盟代表对部分制裁内容提出异议，各方未能在原定的6月1日通过该方案。

“俄乌冲突爆发之后，以美欧为代表的西方国家，从资金、贸易、金融、科技、人员往来等方方面面，对俄罗斯实施了全方位制裁，基本动用了可对一个主权国家使用的所有经济制裁手段，严厉程度可谓前所未有。”中共中央党校国际战略研究院副教授赵柯在接受本报记者采访时分析称。

中国国际问题研究院美国研究所副研究员龚婷向本报分析称，俄乌冲突爆发后，美欧对俄实施多轮制裁，措施主要包括对俄政要、精英阶层及其亲属实施制裁，在涉及俄罗斯国防工业、半导体、计算机、电信设备甚至民航等领域实施大面积出口管制，冻结约3000亿美元的俄罗斯外汇储备，通过暂停俄罗斯在联合国人权理事会的成员资格等方式来限制俄国际空间等。“在最新一轮对俄制裁中，尤其值得关注的是欧盟在对俄石油实施部分禁运问题上达成一定程度的共识，同时将俄罗斯联邦储蓄银行从环球银行间金融通信协会（SWIFT）系统除名。”

路透社报道称，欧盟对俄石油和该国首屈一指的银行实施的新制裁，将于2022年底全面生效。最新制裁将使俄罗斯向欧盟27个国家、4.5亿人的石油出口减少九成。匈牙利和另外两个中欧内陆国家获得了它们所依赖的管道进口豁免。

损人不利己

美欧持续加码对俄制裁，引发国际社会对俄乌冲突走向及全球经济前景的普遍担忧。近日，欧洲理事会主席米歇尔宣布，将于今年底之前，削减欧盟进口俄罗斯石油量至原先的一成。消息一出，国际油价应声上涨。

6月7日，世界银行发布最新的《全球经济展望》报告，将2022年全球经济增长预期下调至2.9%，比1月份预测值低1.2个百分点。世界银行行长戴维·马尔帕斯表示，俄乌冲突、供应链中断以及滞胀风险等因素，正在打击经济增长。

国际货币基金组织（IMF）第一副总裁吉塔·戈皮纳特在5月下旬举行的世界经济论坛年会期间也警告称，受俄乌冲突影响，世界经济进一步遭遇逆风，全球通胀将呈螺旋式上升。IMF于4月预测，今明两年世界经济增长率均为3.6%，较1月预测值分别下调0.8和0.2个百分点。

“美欧对俄制裁危及全球经济增长。世界银行等国际机构多次下调对2022年全球经济增长的预期，反映出美欧对俄制裁的负面效应的影响。同时，美国将经济全球化‘武器化’，大搞制裁，增加了国际社会对‘经济战’可能长期化、扩大化的担忧。”龚婷指出，美欧自身同样难以躲过制裁“大棒”的“杀伤力”。今年以来，美国与欧元区通胀“高烧难退”，与此密切相关的是美欧对俄制裁引发的国际大宗商品“涨价潮”。

赵柯也认为，美欧对俄制裁给全球及美欧自身都已造成负面冲击，欧洲“受伤”程度尤其严重。“从地缘政治角度来说，欧俄关系发生颠覆性变化，走向全面对立，欧盟不再将俄罗斯视作欧洲安全格局建设中不可或缺的伙伴。同时，北约作为冷战的‘活化石’，正在被激活。这种变化将成为牵动整体国际格局变迁的关键因素。从全球经济层面来看，欧盟坚决推行能源‘去俄罗斯化’，跟随美国加码对俄制裁，加剧粮食、能源等基础性大宗商品的价格上涨，由此推高欧元区乃至全球通胀水平，影响全球经济。”

欧盟委员会负责经济事务的委员真蒂洛尼近日表示，欧盟在打击俄罗斯经济和降低对成员国影响间寻求平衡，但仅依靠制裁并不能停止俄乌冲突，制裁目前也对欧盟造成一定影响。

“相比美国，欧洲与俄罗斯是搬不走的邻居，经贸关系十分紧密，尤其在能源供应方面，欧洲高度依赖俄罗斯，而欧元在俄罗斯的外汇储备中占比最高。欧洲在此次俄乌冲突及对俄制裁中遭受更大的经济打击。”赵柯说。

分歧在显现

“短期来看，为了避免俄罗斯在军事上取得优势，美欧对俄制裁不会出现松动。这将使经济全球化遭遇更多阻力。许多企业考虑到潜在的地缘政治风险，可能进一步缩短供应链，生产网络趋向区域化、本地化。此外，作为全球重要的经济体，美欧在对外经贸关系中掺杂过重的意识形态色彩，甚至拉小圈子、搞阵营对立，也将对世界经济产生极其不利的影响。”赵柯说。

龚婷指出，不同于欧洲，美国已经实现能源独立，成为能源净出口国，同时与俄罗斯相距甚远，受制裁冲击相对较小。“可以看出，美国惯于操纵‘离岸平衡’，并想趁乱发‘能源财’和‘军火财’。俄乌冲突爆发后不久，美国实现与欧盟签订液化天然气出口大单。数据显示，由于对欧洲和南美的销售有所增加，5月美国出口729万吨液化天然气，同比增长12%，仅次于3月创下的767万吨纪录高点。而根据瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所的统计，2017年至2021年，美国武器出口增长14%，全球占比从32%上升到39%，而同期欧洲各国的武器进口支出也大幅增长。”龚婷说。

目前，随着美欧对俄制裁的“双刃剑”效应日渐凸显，反对制裁的声音不断高涨。在5月下旬举行的欧盟特别峰会上，匈牙利、斯洛伐克等国认为对俄石油禁运将对本国经济造成重大影响，坚决反对“禁油令”。

民调机构益普索集团近日公布的一份报告显示，随着俄乌冲突持续，不支持冲突任何一方、不同意对俄实施制裁的意大利人有所增加，超半数受访者对冲突带来的经济影响感到担忧。

彭博社报道称，由于此前对俄制裁未能达到预期效果，美国政府内部在对俄制裁的态度上也正在显现分歧。一些美国官员担心继续加大制裁会使全球经济进一步承压，并使美国油价上涨，进而影响民主党在中期选举中的表现。报道还指出，如果美国执意继续对俄施加更多制裁，可能在美国及其西方盟友之间制造更多隔阂，甚至让美国面临陷入孤立的境地。

“尽管美国相对拥有更大的回旋余地，但在国内通胀压力居高不下的背景下，拜登的支持率跌至新低，在对俄制裁问题上同样面临不小的舆论压力。对美国来说，正确的选择应是停止拱火浇油、滥施制裁，认真反思自身在乌克兰危机当中应承担的责任，为政治解决乌克兰危机创造条件。”龚婷说。

赵柯指出，目前，欧洲国家普遍将俄乌冲突视作二战以来最直接的一次地缘政治冲击，认为整个欧洲的安全繁荣受到严重威胁，因此在处理对俄关系时，带着浓重的悲情色彩，甚至主动关闭了与俄罗斯的对话通道。“欧洲国家应当用更理性的外交思维看待这场冲突，积极发挥自身政治影响力，扮演好斡旋的角色。”

(责编：袁勃、牛镛)