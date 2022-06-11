新华社北京6月10日电 6月10日，针对欧洲议会通过所谓“新疆人权形势”决议，全国人大外事委员会发言人尤文泽发表谈话。全文如下：

我们强烈谴责欧洲议会通过的所谓“新疆人权形势”决议，坚决反对欧洲议会打着“人权”的幌子搞政治操弄，粗暴干涉中国内政。

尊重和保障人权是中国宪法的重要原则。新中国成立70多年来，新疆人权事业不断得到新的发展和进步。中国依法开展反恐和去极端化斗争，有效遏制了恐怖活动多发频发势头，最大限度地保障了新疆各族人民群众的生命财产安全，为世界人权事业和全球反恐事业作出了积极贡献。当前新疆社会安宁稳定、经济繁荣发展、人民安居乐业，正处于历史上最好的发展时期。

事实不容歪曲，真相不容否认。欧洲议会一些反华势力出于政治私利，罔顾客观事实，诋毁抹黑中国治疆政策，恶意散布涉疆谎言谣言，将人权问题政治化、工具化，其目的就是挑拨中国民族关系、诋毁中国形象、遏制中国发展，其所作所为注定不会得逞。

涉疆问题根本不是什么人权、民族、宗教问题，而是反暴恐和反分裂问题。新疆事务纯属中国内政，任何外部势力无权干涉。我们敦促欧洲议会立即停止借涉疆问题干涉中国内政。

《 人民日报 》（ 2022年06月11日 03 版）

(责编：袁勃、牛镛)