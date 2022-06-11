新华社北京6月10日电 2022年6月10日，国务委员兼外长王毅同第七十六届联大主席、马尔代夫外长沙希德通电话。

王毅表示，本届联大克服各种干扰，取得丰硕成果，为促进全球治理注入了新的动力，为凝聚国际社会合力构筑了新的平台，为世界和平发展事业作出了新的贡献。中方赞赏主席先生为此发挥的作用，将一如既往支持联大工作。联大要维护联合国宪章宗旨和原则，践行真正的多边主义，在气候变化、全球抗疫、可持续发展等事关国际社会前途命运的领域发挥更大作用，作出更多贡献。

王毅说，今年是中马建交50周年。中方愿继续与马方开展抗疫合作，共促疫后复苏，为中马面向未来的全面友好合作伙伴关系注入新内涵，增添新动力。

沙希德赞赏中方对联大工作作出的建设性努力和重要贡献，感谢中方为联大主席履职提供的支持，表示将继续同中方加强协作，共同应对全球挑战，共同践行多边主义，维护联合国权威，推动世界疫后复苏，促进可持续发展。马中关系良好，马方愿同中方深化合作，推动马中关系实现更大发展。

《 人民日报 》（ 2022年06月11日 03 版）

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