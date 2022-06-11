本报新加坡6月10日电 （记者刘慧）6月10日，正在新加坡出席第十九届香格里拉对话会的国务委员兼国防部长魏凤和与同期参会的美国国防部长奥斯汀举行会谈。

魏凤和说，当前，和平与发展的时代主题正面临严峻挑战，习近平主席提出的全球发展倡议和全球安全倡议为人类战胜危机指明了正确方向，亚太的和平稳定需要地区国家共同努力维护。中国希望与美国建立健康稳定发展的大国关系，这也应该是中美共同努力的方向。美国必须理性地看待中国的发展壮大，不要攻击抹黑中国、遏制打压中国，不要干涉中国内政、损害中国利益，只有这样，中美关系才能搞好。稳定的两军关系对两国关系发展至关重要，两军应当避免冲突对抗。

魏凤和强调，台湾是中国的台湾，一个中国原则是中美关系的政治基础，搞“以台制华”是不可能得逞的。美方日前再次宣布对台军售，严重损害中国主权和安全利益，中方坚决反对、强烈谴责。中国政府和军队将坚决粉碎任何“台独”图谋、坚决维护祖国统一。

会谈中双方认为，两军应落实好两国元首达成的重要共识，保持高层战略沟通，增进双方战略互信，管控好矛盾分歧，不把矛盾分歧变成冲突对抗。

双方还就国际和地区形势、南海问题、乌克兰危机等交换意见。

《 人民日报 》（ 2022年06月11日 03 版）

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