本报记者 陈效卫

中国和太平洋岛国友谊源远流长、跨越山海。建立外交关系近半个世纪以来，中国同岛国交流合作不断拓宽，涵盖了贸易投资、海洋环境、防灾减灾、减贫扶贫、医疗卫生等众多领域。近年来，双方相互尊重、共同发展的全面战略伙伴关系不断向前发展，取得丰硕成果，成为南南合作、互利共赢的典范，携手构建更加紧密的中国—太平洋岛国命运共同体。

“太平洋岛国的发展之路”

近日，由中铁建设集团有限公司（以下简称“中铁建设集团”）巴布亚新几内亚公司承建的巴新新爱尔兰省共10栋区议会厅顺利交付。这10栋区议会厅帮助新爱尔兰省10个地方政府解决了没有办公场所的难题。

“感谢中企为巴新建造了区议会厅！”尼玛玛区居民亨利告诉记者，当地没有电话和互联网，没法与政府工作人员预约办事。上个月，他为解决与邻居的土地权属争议，3次翻山越岭、往返约120公里前往区政府，每次都因找不到负责人白跑一趟。

新爱尔兰省岛屿多且分散。省长陈仲民表示，由于没有办公场所，多年来，当地居民想反映问题，就得到议员家里找人，社区代表开会也大多在某位代表家院子里临时凑合。有了这10栋区议会厅，社区代表们商量起事来更便捷，办公效率也更高。

当地很多地方不通电，晚上路上一片漆黑。由于每个区议会厅的院子都配备了太阳能路灯，这里也成为当地居民夜晚休闲娱乐的场所。中铁建设集团巴新公司副总经理周文江告诉记者，很多居民走几十公里山路到议会厅，只为亲眼看一看“属于自己的现代化建筑”。

中铁建设集团进入巴新市场十几年来，相继建成了巴新最大综合性商业超市、最大啤酒麦芽处理车间、最大粮油加工厂和现代化的省议会大厦等项目，改善了当地民众的生活和工作环境，累计为当地创造上万个就业岗位，培养了大批施工技术人员。

在太平洋岛国，类似的项目还有很多。瓦努阿图塔纳岛和马勒库拉岛公路项目、汤加国家道路改造项目、密克罗尼西亚联邦波纳佩州二级公路项目等一批重要基础设施的建设，极大加快了岛国互联互通建设。萨摩亚主流媒体《萨摩亚观察家报》日前刊文表示，过去30多年来，中国以多种方式向当地援建了10多个大型项目，极大改善了当地民众工作、学习和就医环境。

所罗门群岛总理索加瓦雷表示，中国已成为所最大的基础设施建设合作伙伴和可信赖的发展伙伴。“所中在平等相待、相互尊重基础上开展合作，各领域联系日益紧密，为所人民带来实实在在的福祉。”斐济总理府顾问维拉姆表示，中国企业积极参与岛国基础设施建设，帮助当地修建道路、桥梁、港口、医院、学校、体育馆等，带动了各领域发展，“共建‘一带一路’已成为太平洋岛国的发展之路”。

“菌草就是我们的脱贫致富草”

2018年的一天，斐济纳维拉瓦村的菌草种植培训班上响起悦耳的歌声。最初是一位长者独唱，后来慢慢变成学员们合唱。没有指挥，没有伴奏，人们起身用歌声表达对中国菌草技术专家的感激。

“尽管语言不通，但音乐是世界共通的语言……通过菌草这一纽带，我们实现了民心相通。”中国驻斐济菌草技术专家组组长林占森每每回想起这感人一幕，自豪之情不禁油然而生。

斐济一年只有旱雨两季。每当旱季来临，中西部地区牧草枯黄，牲畜饲料不足，经济损失较大。2014年，中国专家组为当地引进了优质的菌草品种——可长到8米高的巨菌草。林占森说，这一品种不仅产量高，而且营养丰富，非常适合作饲料、肥料，还可防风固沙、改良土壤，受到斐济牧场和农户的普遍青睐。

斐济当地农户萨希姆有30亩农场，养了60头牛、170只羊。“以前，一到旱季饲料短缺，牛羊体重都会降两三成。中国专家免费为我们提供草种，还教我们如何种植。现在，菌草全年都能生长，牛羊吃得膘肥体壮，再也不用担心旱季饲料不足了。”萨希姆说。

“以草代粮”帮助斐济突破了畜牧业发展的瓶颈，菌草在当地也获得“中国草”的美誉。不久前，斐济农业部长雷迪表示：“新冠肺炎疫情对当地养殖业没有造成什么负面影响，因为我们有巨菌草。”

1997年，应巴布亚新几内亚东高地省政府邀请，中国专家组经过深入调研，决定在该省鲁法区建立菌草技术示范点，帮助人们脱贫致富。如今，菌草产业已经成为东高地省继咖啡种植业之后的第二大产业，3万多巴新民众从菌草技术推广中受益，并创造了巨菌草产量每公顷853吨的世界纪录。“菌草就是我们的脱贫致富草。”巴新总理马拉佩表示，种植菌草在农耕创新、扶贫和粮食安全等方面为当地民众带来了实实在在的好处。他对中方多年来为巴新加快发展步伐，尤其是基础设施建设方面给予的支持表示由衷感谢。

相互尊重是中国发展同太平洋岛国关系的准则，共同发展是中国开展同太平洋岛国合作的目标。多年来，中国在巴新、斐济、汤加、密克罗尼西亚联邦、萨摩亚等国实施了多个农业技术援助项目，通过派遣农业专家、建设示范农场、培训示范农户、推广作物良种、提供技术支持等方式，真诚帮助岛国发展经济、改善民生、提高自主发展能力。“中国永远是真诚的朋友。”汤加前驻华大使、汤中友协秘书长西亚梅利耶·拉图表示，中国在同太平洋岛国打交道时真正做到了平等相待、互帮互助、聚焦发展。

“务实合作将照亮双方更加美好的未来”

太平洋岛国经常遭受地震、火山、热带风暴等自然灾害侵袭。作为同在亚太地区的好朋友、好伙伴和好兄弟，中国总是在第一时间伸出援手。

“今年1月中旬汤加海底火山喷发后，中国对汤加的援助不仅最及时，而且援助物资批次最多、种类齐全。”拉图强调，在短短一个月里，中国先后6次向汤加伸出援手。

“在国际交往中，中国始终奉行大小国家一律平等的原则处理与各国关系，共享发展成果。”维拉姆表示，2020年底至2021年初，斐济接连遭受两场热带气旋袭击，数万人无家可归，“中国是首个提供紧急人道主义援助款，帮助斐济开展抢险救灾和灾后重建的国家”。

自2006年起，中国同太平洋岛国开启地震减灾合作，协助萨摩亚、瓦努阿图、斐济等国建设地震台网，提升地震监测能力。2021年12月，中国—太平洋岛国应急物资储备库在广东省正式启用。萨摩亚驻华大使托欧玛塔代表太平洋岛国使节致辞表示，建立应急物资储备库是中方对岛国在应对气候变化、自然灾害等方面需求的积极回应，将进一步密切双方关系和友谊。中国—太平洋岛国应对气候变化合作中心已于今年4月启用。

太平洋岛国医疗卫生体系薄弱，医疗物资匮乏。面对新冠肺炎疫情挑战，中国与岛国守望相助、携手抗疫，不仅举行了多场双多边卫生专家专题视频会，分享疫情防控和诊疗经验，还向岛国提供疫苗、抗疫物资以及现汇援助，帮助修建隔离病房等设施。截至目前，中国已累计向岛国提供59万剂疫苗和各类物资超100吨。

5月30日，在第二次中国—太平洋岛国外长会上，中方宣布将根据岛国发展需要，打造应对气变、脱贫发展、防灾减灾、农业推广、菌草技术和应急储备库6个区域合作中心。瓦努阿图总统摩西表示，中方总是注重瓦方需求，优先帮助瓦改善民生、修建基础设施，为瓦民众带来福祉，瓦政府和人民对此铭记在心。拉图表示，当前，太平洋岛国和中国比以往任何时候都更需要加强团结、共克时艰，“太平洋岛国和中国的关系已进入快速发展的新阶段，务实合作将照亮双方更加美好的未来”。

《 人民日报 》（ 2022年06月11日 03 版）

(责编：袁勃、牛镛)