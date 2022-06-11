新华社北京6月10日电 6月10日，国务委员兼外长王毅以视频方式同波兰外长拉乌举行中波政府间合作委员会第三次全会。

王毅表示，中方高度重视中波关系发展。今年2月，习近平主席同杜达总统在北京冬奥会期间举行双边会见，对中波关系做出新的战略指引，发出了新形势下两国致力于加强友好互利合作的强烈信号。中方愿同波方落实好两国元首重要共识，弘扬友好传统，增进相互信任，深化各领域交往与合作，推动中波关系在动荡不定的国际形势下继续保持健康稳定发展。

王毅说，中方赞赏波方奉行一个中国政策，相信波方会继续坚持一中原则不动摇。双方要充分发挥中波政府间合作委员会作用，不断做大两国共同利益。双方要以中国－中东欧合作启动10周年为新的起点，坚定合作信心，深挖合作潜力，开辟新的合作前景。

拉乌表示，波方十分重视发展波中关系，坚定奉行一个中国政策。欢迎中方企业来波投资兴业。波方支持加强欧中和中东欧－中国合作，愿成为欧中合作之门。

双方还就乌克兰问题交换了意见。

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