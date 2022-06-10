新华社华盛顿6月10日电（记者许缘）美国劳工部10日公布的数据显示，5月美国消费者价格指数（CPI）环比上涨1%，同比上涨8.6%。数据显示美国CPI同比涨幅再创1981年12月以来最大值。

数据显示，美国5月CPI环比和同比涨幅均较4月明显扩大。当月，剔除波动较大的食品和能源价格后，核心CPI环比上涨0.6%，同比上涨6%，涨幅均高于市场普遍预期。

具体来看，当月美国能源价格环比上涨3.9%，同比大幅攀升34.6%，创2005年9月以来最大同比涨幅。其中汽油价格环比上涨4.1%，同比猛涨48.7%。食品价格环比上涨1.2%，同比上涨10.1%，这是该指标同比涨幅自1981年3月以来首次超过10%。

同时，占CPI比重约三分之一的居住成本环比上涨0.6%，是2004年3月以来最大环比涨幅；同比涨幅为5.5%，也创下1991年2月以来的最高水平。

分析人士认为，美国5月CPI数据令人失望，目前仍看不到美国通胀形势走出“危险境地”的任何迹象，加剧了外界对美国经济正在接近衰退的担忧。在物价普遍上涨的大环境下，美国员工薪资缩水明显，普通民众的日常生活已受到严重影响。

根据劳工部当天公布的另一份数据，剔除通胀因素后，美国5月实际员工平均时薪环比下降0.6%，同比更大幅减少3%。

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