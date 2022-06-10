图为“比利时线上新疆文化遗产周”展示的新疆龟兹石窟壁画艺术。中国驻比利时使馆供图

人民网布鲁塞尔6月10日电 （记者张朋辉）在2022“文化和自然遗产日”到来之际，中国驻比利时使馆携手新疆维吾尔自治区文化和旅游厅、中外文化交流中心和布鲁塞尔中国文化中心，于6月10日至16日在线推出“新疆是个好地方”比利时线上新疆文化遗产周，与观众分享新疆美丽景致，奉上丰富多彩的新疆文旅故事，展示新疆品质文化遗产资源。

中国驻比利时大使曹忠明在开幕致辞中表示，去年12月，中国驻比利时使馆推出“新疆是个好地方”比利时线上新疆文化和旅游周活动，引发两国民众广泛关注。此次推出“新疆是个好地方”比利时线上文化遗产周活动，将带来丰富多彩的新疆文化遗产资源，期待比利时朋友通过活动进一步加深对新疆的认识和理解，在合适的时机到新疆走走看看，亲眼领略新疆的美丽和发展，亲耳聆听真实、地道的新疆故事。

新疆维吾尔自治区文化和旅游厅党组书记、副厅长侯汉敏表示，新疆维吾尔木卡姆艺术、玛纳斯、麦西热甫3个项目列入联合国教科文组织非遗名录，新疆也被誉为“历史文化长廊”，四大文明在这里交汇融合，向人们展示着悠久灿烂的丝路文化。“新疆是个好地方”比利时线上新疆文化遗产周活动再次将新疆的人文历史资源带到比利时，希望通过本次活动，比利时各界人士更好地了解真实的新疆、发展变化的新疆，进一步推动中比两国人文交流和民心相通。

新疆文化遗产周以宣传片、系列短视频、线上虚拟展、微纪录片等方式集中呈现，每天推出不同主题内容。期间，观众可以欣赏到新疆文化遗产内容宣传片、新疆非遗短视频、新疆文物遗址视频，“丝路明珠——龟兹石窟壁画艺术”线上虚拟展，“舌尖上的丝路——新疆美食之旅”微纪录片等内容。

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