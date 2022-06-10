新华社布鲁塞尔6月10日电（记者潘革平）2022年文化和自然遗产日前夕，“新疆是个好地方”比利时线上新疆文化遗产周10日在布鲁塞尔开幕。文化周将采取多种媒体形式，展示新疆悠久灿烂的文化，让比利时各界更好地了解新疆的历史和现在。

中国驻比利时大使曹忠明在开幕致辞中表示，中国驻比利时使馆去年12月发布“新疆是个好地方”比利时线上新疆文化和旅游周活动，引发两国民众广泛而热烈关注。本次推出的“新疆是个好地方”比利时线上新疆文化遗产周活动将展示丰富多彩的新疆文化遗产资源。期待比利时朋友通过此次活动进一步加深对新疆的认识和理解，在合适时机到新疆走走看看，亲眼领略新疆的美丽和发展，亲耳聆听最真实、最地道的新疆故事。

新疆维吾尔自治区文化和旅游厅党组书记、副厅长侯汉敏表示，新疆历来是多民族聚居、多元文化并存的地区，各民族文化是中华文化不可分割的重要组成部分。新疆维吾尔木卡姆艺术、玛纳斯、麦西热甫3个项目列入联合国教科文组织非遗名录，新疆也被誉为“历史文化长廊”，四大文明在这里交汇融合，向人们展示着悠久灿烂的丝路文化。希望通过本次活动，比利时各界人士可以更好地了解真实的新疆、发展变化的新疆，进一步推动中比两国人文交流和民心相通。

在接下来的7天文化周活动期间，主办方将通过网站和社交媒体平台，陆续推出新疆文化遗产宣传片、新疆非遗短视频、新疆文物遗址视频，“丝路明珠——龟兹石窟壁画艺术”线上虚拟展，“舌尖上的丝路——新疆美食之旅”微纪录片等精彩内容。

“新疆是个好地方”比利时线上新疆文化遗产周由中国驻比利时使馆、新疆维吾尔自治区文化和旅游厅、中国文化和旅游部中外文化交流中心共同主办，布鲁塞尔中国文化中心承办，相关活动内容在中国驻比利时使馆和布鲁塞尔中国文化中心的社交媒体平台账号同时推出。

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