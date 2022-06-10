总台央视记者：据报道，阿根廷总统费尔南德斯、多米尼克总理斯凯里特、伯利兹总理布里塞尼奥等拉美和加勒比多国领导人在第九届美洲峰会发言中批评美方将古巴、委内瑞拉、尼加拉瓜排除在峰会之外“不可原谅”、“无法理解”，“东道主无权强行决定与会国别”，并敦促美方结束对有关国家封锁制裁。中方对此有何评论？

赵立坚：我注意到了拉方与会人士所作相关表态。我还注意到，在场外，古巴国家主席迪亚斯·卡内尔表示，本届美洲峰会是一场带有“新殖民主义色彩”、服务美内政的“表演秀”。墨西哥总统洛佩斯表示，面对霸权主义政策不应保持沉默。美洲必须进入一个摒弃排斥政策的新阶段。委内瑞拉总统马杜罗表示，美国视拉美为“后院”发号施令的时代已经过去了。

对地区大多数国家的合理关切和正义呼声，美国不应该充耳不闻、我行我素。美方应尽早摒弃过时的“门罗主义”情结和霸道主义做派，停止霸凌胁迫和封锁制裁，同地区国家在相互尊重、平等相待、互不干涉内政基础上发展彼此关系。

《人民日报》记者：今天是北约轰炸南联盟结束23周年纪念日。针对北约当年投掷15吨贫铀弹造成的恶劣影响，3000名贫铀弹受害者委托国际律师团队对北约提起诉讼。然而，北约却声称自己具有豁免权。请问中方对此有何评论？

赵立坚：23年前，以美国为首的北约在没有获联合国安理会批准的情况下，悍然对南联盟发动78天的持续轰炸。其间，北约投放了近42万枚、总计2.2万吨炸弹，其中包括15吨贫铀弹，直接造成包括79名儿童在内的2500多人死亡，100万多人沦为难民。

令人痛心的是，战争给当地带来的死亡和痛苦仍遗害至今，代代延续。有关专家指出，贫铀弹对人体的伤害有较长的潜伏期，对环境和人类的食物链也造成长期影响。轰炸发生后的10年，塞尔维亚约有3万人患癌症，其中1万多人死亡。根据贝尔格莱德公共卫生研究所的统计，截至2019年年底，塞尔维亚登记在册的患癌症人数高达9.7万。塞尔维亚急救中心的研究表明，1999年以后本国出生的儿童，1到5岁多发外胚层肿瘤，5至9岁多发恶性血液病，9至18岁脑瘤发病率急剧上升。此外，截至2019年5月，366个参与北约军事行动的意大利士兵患癌症死亡，7500人深受病痛折磨。

然而，当年派出军机对塞尔维亚投放贫化铀的美国，同时也是贫铀弹的发明者和唯一使用者。美国却至今否认贫铀弹是“海湾战争综合征”和“科索沃战争综合征”的直接原因。美国在海湾战争期间，在伊拉克投放的贫铀弹那是更多了去了。而北约也企图以所谓豁免权逃脱罪责。美北约这种做法令人震惊。对此，塞尔维亚人民不会答应，寻求正义的世界人民也不会答应。美北约应该深刻反省自己犯下的战争罪行，早日给遭受贫铀弹侵袭的受害者合理的交代和赔偿。北约还应该认真吸取教训，不要再在世界各地制造新的动荡分裂。

彭博社记者：世界卫生组织咨询小组发布报告称，需要获取更多信息并开展更多研究以调查引发全球新冠疫情的病毒是否源自武汉实验室事件。他们还称，有必要就另一疑似病毒来源地——武汉一个市场开展进一步研究。外交部对此有何评论？

赵立坚：中方在新冠病毒溯源问题上的立场是一贯的、明确的。中方始终支持和参与全球科学溯源，同时坚决反对任何形式的政治操弄。新冠疫情以来，中方两次接待世卫组织国际专家来华开展溯源合作，形成了科学、权威的联合研究报告，为全球溯源奠定了坚实基础。世卫组织成立新型病原体起源国际科学咨询小组后，中方提名专家参加咨询小组，并多次组织专家同世卫组织秘书处和咨询小组分享研究成果。

中国是迄今唯一多次邀请世卫组织国际专家组到本国开展新冠病毒溯源合作的国家，也是迄今唯一多次组织专家同咨询小组分享溯源进展的国家。在新冠病毒溯源问题上，中国分享的数据和研究成果最多。这充分体现了中方开放、透明和负责任态度，也体现了中方对世卫组织和咨询小组工作的支持。

我还想再强调几点：第一，溯源研究必须坚持科学原则，不应受政治干扰。“实验室泄漏”完全是反华势力出于政治目的炮制的谎言，毫无科学可言。中方已经邀请世卫国际专家组赴武汉相关实验室考察，联合研究报告也明确得出了“实验室泄漏极不可能”的结论。既然咨询小组报告提出要对全球出现早期病例的国家生物实验室进行调查，下阶段就应该先对美国德特里克堡、北卡罗来纳大学等高度可疑的实验室进行调查。

第二，国际科学界有越来越多线索将病毒源头指向全球范围，世卫组织和咨询小组应高度重视这些线索，切实与相关国家开展合作，并及时同各方分享研究成果。

第三，根据授权，咨询小组在做好新冠病毒溯源的同时，更应关注未来可能出现的新发传染病和大流行病风险。近期，美国、英国、加拿大等地兴起不明原因儿童肝炎和猴痘等疫情，引发世人高度关注。世卫组织和咨询小组必须尽快采取行动。

总之，我们希望世卫组织秘书处和咨询小组秉持客观、公正立场，为全球科学溯源研究和团结抗疫作出应有贡献。

香港中评社记者：据报道，当地时间6月9日，美国会众院国会山骚乱事件特别调查委员会召开听证会，宣布国会山骚乱为“未遂政变”。中方对此有何评论？

赵立坚：一年多以前发生的美国国会大厦受冲击事件震惊世界，引发美国民众以及国际社会对美式民主的普遍担忧和强烈质疑。这样的事件发生在美国就是“未遂政变”。这样的事件发生在其他国家就是“美丽风景线”、“颜色革命”。这再次暴露了美方利用双标民主大搞政治操弄的本质。

我想强调的是，世界上没有高人一等的民主。将民主标签化、政治化、武器化到头来只会损人害己。美方应当深刻反省自身的“民主赤字”，切实停止打着民主幌子在世界上制造动荡和分裂的错误言行。

深圳卫视记者：我们注意到，有报道援引消息人士称，日前，非法驻扎在叙利亚的美国军队从其强占的叙利亚油田窃取石油，并偷运出境售卖牟利。叙利亚石油部长图迈赫谴责美国所作所为是强盗行径。请问中方对此有何评论？

赵立坚：我也注意到有关报道。这不禁让人想起美国在入侵阿富汗20年之后，粗暴霸占阿富汗人民70亿美元救命钱的操作。

叙利亚危机已经延宕十余年。美国对叙利亚的军事和经济干预却从未停止。据统计，2016年至2019年，叙利亚死于战乱的平民达33584人，2017年，美军对叙利亚拉卡市发动所谓“史上最精确的空袭”，导致1600名平民遇难。在今年2月美军对伊德利卜省的突袭中，包括6名儿童和4名妇女在内的至少13人死亡。

令人遗憾的是，美国政府非但没有反思自身战争罪责，反而堂而皇之地搜刮掠夺叙利亚国家资源，令叙利亚的人道主义危机空前加剧。根据最新数据，叙利亚90%人口生活在贫困线以下，三分之二人口依赖人道援助维持生计，55%人口无法得到粮食保障。叙利亚人民的财富被美国公然攫取，自身又因美国制裁缺乏发展的机遇。叙利亚人民感叹，美国的强盗行径和经济封锁令人窒息。

在美式霸权之下，不能呼吸的不止有弗洛伊德，还有叙利亚人民、阿富汗人民，以及那些因美国军事干预而身处苦难的国家人民。国际社会越来越看清，在美国“基于规则的国际秩序”的包装之下，藏着一颗“基于美国利益至上的霸权之心”。

中新社记者：据报道，欧洲议会于6月9日通过一项决议，称新疆存在“种族灭绝的严重风险”。请问中方对此有何评论？

赵立坚：中国驻欧盟使团和全国人大外事委员会发言人已经就此作出了回应。欧洲议会所谓涉疆决议罔顾客观事实与法律常识，对中国蓄意污蔑抹黑，粗暴干涉中国内政，公然违反国际法和国际关系基本准则。中方对此强烈谴责，坚决反对。

涉疆问题实质不是民族、宗教、人权问题，而是反暴恐、去极端化、反分裂问题，事关中国主权、领土完整和国家安全。过去60多年来，新疆维吾尔族人口从220万增长到1200万，人均预期寿命从30岁提高到74.7岁。欧洲议会所谓决议完全基于极端反华势力蓄意炮制的世纪谎言，是污蔑抹黑中国的又一出荒唐闹剧。这些谎言和闹剧，改变不了新疆安定团结的大好局面。

欧洲议会通过的所谓涉疆决议，是睁着眼睛说瞎话。欧洲议会有关议员应该尊重事实，停止利用涉疆问题搞政治操弄、干涉中国内政，停止以人权为借口挑拨意识形态对抗。中方将继续坚定维护自身的主权、安全和发展利益。

彭博社记者：据半岛电视台此前报道，捷克议会正讨论是否决定退出“16+1”合作机制。有评论认为此举反映出一些中东欧国家普遍对该合作机制满意度不高。外交部对此有何评论？

赵立坚：中国—中东欧国家合作是中国同包括捷克在内的中东欧国家携手打造的跨区域合作平台，为中国和中东欧国家实现合作共赢、共谋发展作出了积极贡献。中国—中东欧国家合作已经同双边关系、中欧关系共同构成中国与中东欧国家关系的三大平台，成为中欧全面战略伙伴关系的重要组成部分和有益补充。

2021年中国同中东欧16国贸易额在新冠肺炎疫情肆虐背景下逆势上扬，达到创纪录的1335.5亿美元，同比增长32%，远远高于同期中国同欧盟贸易额增幅。事实胜于雄辩。上述成果仅仅是10年来中国—中东欧国家合作机制开展富有成效合作的缩影。这一数据也来源于公开渠道。任何不带偏见的人士都会得出中国—中东欧国家合作务实、管用的结论。

今年适逢中国—中东欧国家合作启动10周年。中方愿同中东欧各国以这一重要历史时刻为新的起点，共同推动该合作机制进一步走深走实，更好造福各国人民。

香港中评社记者：发言人此前曾多次对美国生物实验室作出评论。我们也注意到，美方刚刚发布了一份“事实清单”，提到美国在帮助乌克兰等国“减少大规模杀伤性武器”。请问中方对此有何评论？这是否是对国际社会质疑的回应？

赵立坚：我注意到了美国国防部发布的有关文件。这份文件大谈乌克兰如何履约，却对美国自己的履约情况一笔带过。对于国际社会最关心的一些问题，例如美国是否利用与乌克兰的合作开展不符合《禁止生物武器公约》的活动？美乌合作协议规定乌方不得公开的“敏感信息”到底是什么？美方根据美乌协议到底运走了多少生物样本、用途是什么？美方在这份文件中只字未提。

正如我一再强调的，美国是全球生物军事活动最多的国家，也是唯一反对建立《禁止生物武器公约》核查机制的国家，国际社会对此早有关切。近期俄罗斯进一步披露了美国在乌克兰开展生物军事活动的情况，并明确指控美国违反《禁止生物武器公约》。根据公约规定，美方有义务就此作出澄清，以恢复国际社会对美国遵约的信心。

我们再次敦促美方本着负责任态度，对美国自己而不是乌克兰的遵约情况作出全面、具体的澄清，并停止独家反对建立《禁止生物武器公约》核查机制。

(责编：高歌、刘慧)