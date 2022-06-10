刘玲玲 方可圆

法国总统马克龙近期重申了政府的能源转型计划，表示将继续推动发展可再生能源，以应对气候变化和能源危机，确保到2050年实现碳中和目标。分析指出，在电力市场价格上涨的背景下，大力发展可再生能源将助力法国实现能源转型。

按照能源转型计划，法国到2050年将使太阳能发电装机容量增加10倍，超过100吉瓦；到2050年建成50个海上风力发电场，达到40吉瓦的产能目标，并将陆上风电容量增加一倍。按照法国政府的规划，2030年前法国可再生能源将占最终能源消耗的32%。

近年来，法国可再生能源发电规模发展迅速。数据显示，至2021年9月底，法国包括水能、风能、太阳能和生物质能在内的可再生能源发电行业装机总容量近59吉瓦。去年第三季度，可再生能源占法国本土电力消费的26.6%，其中风能和太阳能是仅次于水能的两大可再生电力来源，分别占电力消费的6.4%和5%。

据《费加罗报》报道，法国勒阿弗尔市日前开工建设主要生产风力涡轮机叶片和机舱的工厂。此前，法国布列塔尼和瑟堡也开设了相关工厂。法国生态转型部预测，到2050年，风力发电的投资、运营与维护将创造6万个直接或间接就业岗位。

为促进可再生能源产业发展，法国政府还在技术研发及商业化部署阶段给予支持。2010年启动的“未来投资计划”可以用来支持相关技术研发。可再生能源电力生产商享受一定的政策红利，包括国家的固定价格系统和长期购买合同。根据评估，2021年和2022年，风能和太阳能发电两个行业将返还国家于2021年额外拨款的33亿欧元，并节省下本预计于今年拨款的51亿欧元，还将为法国财政带来60亿欧元的收入。

（本报巴黎6月9日电）

《 人民日报 》（ 2022年06月10日 16 版）

(责编：牛镛、袁勃)