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欧盟推出新措施保障儿童上网安全

本报记者  牛瑞飞
2022年06月10日05:25 | 来源：人民网－人民日报
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　　近日，欧盟委员会通过了一项“为儿童打造更好的互联网”的新战略，旨在为儿童提供科学上网指导，避免儿童接触到网络有害信息。

　　根据新战略，欧盟委员会将加强上网时的年龄查验，在2024年之前制定在线年龄验证标准，并通过“欧洲数字身份”等手段提高年龄验证的准确性。

　　欧盟委员会计划每两年组织一次以儿童为主体的互联网参与度评估，同时支持网络用户快速举报非法和有害内容，建立统一热线为网络霸凌的受害者提供帮助。欧盟委员会还将为儿童、教师和家长组织相关培训，培养并提高儿童的网络素养。

　　此前，欧盟委员会发布了《一般数据保护条例》，采取相关举措来实现针对儿童的特殊保护。据调查，在欧盟，每天使用互联网的儿童数量几乎是10年前的两倍，开始接触网络世界的年龄也比10年前小得多。新冠肺炎疫情期间，孩子们更多地参与网络课堂学习。互联网在为儿童提供更多学习和娱乐机会的同时，也让他们接触到错误和虚假信息、有害或非法内容以及面临网络欺凌等的风险加大。

　　比利时一所小学的资深教师卡洛琳娜告诉记者，互联网对孩子们的影响越来越大。不少小学低年级学生偷偷把平板电脑或手机带到学校，沉迷于网络游戏，对身心健康造成不良影响。“如何让孩子们更安全地使用网络，是亟待解决的重大课题，不仅需要学校和家长参与，也迫切需要出台行之有效的法规和政策。”卡洛琳娜表示。

　　欧盟委员会执行副主席玛格丽特·维斯塔格认为，每个孩子都应该在安全的数字环境中茁壮成长，希望新战略可以有效打击网络欺凌，保护所有儿童免受网络侵害。

　　（本报布鲁塞尔6月9日电）


　　《 人民日报 》（ 2022年06月10日 16 版）
(责编：牛镛、袁勃)

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