本报记者 李志伟

据今日俄罗斯通讯社报道，俄罗斯调查委员会负责人亚历山大·巴斯特雷金表示，他的部门已经“明确确认”参与军事生物研究的美国人，包括五角大楼雇员和与美国军方关系密切的公司。从2005年到2022年初，美国在乌克兰的生物实验室研究上投入了超过2.24亿美元。

据报道，俄罗斯在乌克兰发现30座生物实验室，这些实验室按照美国国防部的命令运行，可能涉及生物武器制造。缴获的文件显示，就在今年2月24日俄罗斯对乌克兰军事行动开始的当天，这些实验室即收到命令，“紧急销毁”鼠疫、炭疽、霍乱及其他致命性疾病的病原体。

俄常驻联合国代表涅边贾表示，俄罗斯计划启动《禁止生物武器公约》第五条和第六条规定的机制，对美国在乌克兰军事生物活动展开调查。涅边贾表示，俄罗斯继续收到证据表明，美国国防部正在与俄罗斯西部边境接壤的地区开展具有秘密军事性质的危险生物项目。

“这对我们国家、地区的生物安全构成了真正的威胁，鉴于这些生物威胁的跨境性质，对整个世界也构成了真正的威胁。”涅边贾说。

面对各方质疑，美国哥伦比亚广播公司5月24日报道说，他们派记者前往基辅的一家乌克兰生物实验室采访。报道说，从霍乱到炭疽病，乌克兰基辅的病毒实验室确实“存放着人类已知的一些最具传染性的病毒”。报道说，该实验室首席研究员纳塔利娅·维代科承认，从2月24日起，乌克兰政府就命令该实验室和其他实验室“销毁所有特别危险的病毒”，因为“这是一个非常高的生物风险”。

美国国会众议员玛乔丽·泰勒·格林今年3月提出一项法案，要求禁止美国资助乌克兰和其他国家的生物实验室和生物武器。格林指出，“我们确实知道美国已经资助了一些（实验室）合同，不仅接管、重建了实验室，而且建造了实验室”。她说，这主要是通过政府拨款及私人公司渠道提供了数以百万美元的资助。“现在，要是这些生物实验室正在处理可能导致地区民众死亡的危险病原体，可如何是好？”

美国福克斯新闻电视台主播塔克·卡尔森批评说，五角大楼在乌克兰生物实验室的问题上撒谎。美不仅在乌克兰有秘密的生物实验室，而且在这些实验室里做的事情都“非常危险和可怕”。

“我们知道，2010年，美国政府出资在乌克兰敖德萨建造了一个全新的三级生物实验室。该实验室是为研究新的、所谓的‘特别危险的病原体’而设计的。”卡尔森说，“我们认为这可能不是制药实验室，也不是在开发新的白血病药物。”

（本报华盛顿6月9日电）

《 人民日报 》（ 2022年06月10日 16 版）

(责编：牛镛、袁勃)