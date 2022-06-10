人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

非洲国家努力弥合“数字鸿沟”

本报记者  王传宝
2022年06月10日05:25 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　“数字非洲峰会”日前在阿尔及利亚首都阿尔及尔举行。1200多名业界代表在会上一致认为，非洲大陆的数字经济发展前景可期，急需进一步完善和推动地区数字生态系统建设。

　　当前，非洲地区依然面临巨大的“数字鸿沟”，地区互联网普及率仅为36%，使用宽带的非洲人口占比不足1/3，非洲仍有8300万人居住在距离光纤或电缆宽带连接50多公里远的地方。非盟此前制订的《非洲数字化转型战略（2020—2030）》指出，到2030年，非洲将建立一个安全的数字单一市场，确保人员、服务和资本的自由流动，个人和企业可以无缝接入并参与非洲大陆自贸区的在线活动。非洲正在为实现这一战略目标持续努力。

　　正在施工的非洲电缆系统项目是该战略的重大项目之一。这条长达2.3万英里的高速海底电缆环绕整个非洲大陆，2024年完工后将使非洲大陆的互联网容量翻一番。非洲大陆的互联网升级换代也在加速推进，预计到2025年，将有约65%的非洲人可以连接移动互联网。数据中心本地化建设也是重点发展领域，仅在2020年和2021年，非洲国家就达成了4项主要泛大陆交易和投资承诺，总金额为20亿美元。业界估计，到2025年，非洲的数据中心市场产值预计将增至30亿美元。

　　眼下，非洲多国的数字经济发展势头强劲。地区国家相继出台和更新政策推动产业数字化转型。南非通信和数字技术部去年发布国家数据和云政策草案，把数字经济列入优先发展规划，期望打造一个“数据密集和数据驱动的南非”；尼日利亚政府去年6月宣布成立国家新兴技术中心、国家数字创新创业中心、人工智能和机器人中心，今年初又正式发布5G数字经济国家计划；不久前，埃塞俄比亚政府宣布优先发展数字经济的新政策，并出台多项新的法律法规，以改善数字经济监管环境。

　　非洲多数国家的“人口红利”是推动地区数字经济快速发展的重要因素。非洲被誉为是世界上“最年轻的大陆”，据统计，有40多个国家的一半人口在20岁以下。有报告指出，随着非洲大陆电子商务的持续扩张，到2025年，数字经济有望为非洲国内生产总值贡献1800亿美元。

　　（本报阿尔及尔6月9日电）


　　《 人民日报 》（ 2022年06月10日 16 版）
(责编：牛镛、袁勃)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部