本报记者 王传宝

“数字非洲峰会”日前在阿尔及利亚首都阿尔及尔举行。1200多名业界代表在会上一致认为，非洲大陆的数字经济发展前景可期，急需进一步完善和推动地区数字生态系统建设。

当前，非洲地区依然面临巨大的“数字鸿沟”，地区互联网普及率仅为36%，使用宽带的非洲人口占比不足1/3，非洲仍有8300万人居住在距离光纤或电缆宽带连接50多公里远的地方。非盟此前制订的《非洲数字化转型战略（2020—2030）》指出，到2030年，非洲将建立一个安全的数字单一市场，确保人员、服务和资本的自由流动，个人和企业可以无缝接入并参与非洲大陆自贸区的在线活动。非洲正在为实现这一战略目标持续努力。

正在施工的非洲电缆系统项目是该战略的重大项目之一。这条长达2.3万英里的高速海底电缆环绕整个非洲大陆，2024年完工后将使非洲大陆的互联网容量翻一番。非洲大陆的互联网升级换代也在加速推进，预计到2025年，将有约65%的非洲人可以连接移动互联网。数据中心本地化建设也是重点发展领域，仅在2020年和2021年，非洲国家就达成了4项主要泛大陆交易和投资承诺，总金额为20亿美元。业界估计，到2025年，非洲的数据中心市场产值预计将增至30亿美元。

眼下，非洲多国的数字经济发展势头强劲。地区国家相继出台和更新政策推动产业数字化转型。南非通信和数字技术部去年发布国家数据和云政策草案，把数字经济列入优先发展规划，期望打造一个“数据密集和数据驱动的南非”；尼日利亚政府去年6月宣布成立国家新兴技术中心、国家数字创新创业中心、人工智能和机器人中心，今年初又正式发布5G数字经济国家计划；不久前，埃塞俄比亚政府宣布优先发展数字经济的新政策，并出台多项新的法律法规，以改善数字经济监管环境。

非洲多数国家的“人口红利”是推动地区数字经济快速发展的重要因素。非洲被誉为是世界上“最年轻的大陆”，据统计，有40多个国家的一半人口在20岁以下。有报告指出，随着非洲大陆电子商务的持续扩张，到2025年，数字经济有望为非洲国内生产总值贡献1800亿美元。

（本报阿尔及尔6月9日电）

《 人民日报 》（ 2022年06月10日 16 版）

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