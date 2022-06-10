本报记者 薛 丹

据叙利亚通讯社近日报道，叙利亚雅鲁比亚农村地区的消息人士对叙利亚媒体表示，非法驻扎在叙利亚的美国军队近期从其占领的油田窃取石油，并用70辆车将石油非法运往伊拉克北部。美军偷运石油的车队由6辆装甲车护送。

叙通社指出，2015年，美国以打击极端组织为由直接向叙利亚东北部地区派出军队，强行占领了叙利亚的大部分油田。近年来，美军及其盟友持续走私叙利亚的石油和粮食资源，将其偷运出境出售牟利。叙利亚石油部长图迈赫谴责美军及其支持的武装力量“像海盗一样”窃取叙利亚的石油资源，“美国在叙利亚的所作所为是强盗行径”。

石油曾是叙利亚财政收入的重要来源。叙利亚工业商会联合会负责人法利斯·谢哈比表示，叙利亚危机爆发之前，叙利亚的石油不但自给自足，还可出口增加财政收入。2021年，叙利亚石油日均产量仅为8.59万桶，但其日均石油需求量约达20万桶。美国的长期掠夺不仅让叙利亚民众无油可用，而且给叙利亚经济发展带来阻碍。

“他们（美国）在这里窃取我们的资源，制造混乱并大肆破坏”，叙利亚政治活动家瓦达·伊萨批评说，美国在叙利亚的胡作非为破坏了解决叙利亚危机的一切努力。

近年来，美军频繁在叙利亚发动袭击，造成大量平民伤亡和难以估量的财产损失。美国《纽约时报》报道称，基于对五角大楼机密文件的调查，美国因“严重情报缺陷”和“错误瞄准”，导致大量叙利亚平民在其军事行动中死亡。然而，每次造成平民死伤的事件发生后，美军通常选择掩盖或者有罪不罚，最终不了了之。

2017年，美国对叙利亚城市拉卡发动所谓“最精确的空袭”。美国智库兰德公司发布报告指出，美军这一军事行动共造成38起平民伤亡事件，导致178名平民丧生、数十人受伤。一些人权组织估计，平民伤亡数量可能多达1600名。一名退伍美军士兵表示，美军的无人机袭击纯粹是“为了杀戮而杀戮”。今年2月初，美军特种部队在叙利亚西北部伊德利卜省发动突袭，造成至少13人死亡，其中包括6名儿童和3名妇女。美国国防部事后发表声明称，美军特种部队在叙利亚“成功”执行了一项“反恐任务”。

据叙通社报道，美国教官近期正对极端组织“伊斯兰国”的一群恐怖分子进行训练，包括使用火箭推进榴弹和肩扛式防空导弹。消息人士说，一些恐怖分子可能被投入到袭击叙利亚政府军哨所、重要设施和平民人口聚集地的行动中去。“美国一边宣称‘反恐’，一边出于自身私利训练恐怖分子，此举再次暴露美方的双重标准”。

叙利亚国际政治问题专家穆罕默德·奥马里近日在接受媒体采访时指出，2011年叙利亚冲突爆发之初，美国通过武装干涉、扶植反对派力量等，导致危机加剧，为恐怖主义滋生提供了土壤。此后，美国直接发起军事行动干预叙利亚局势，长期掠夺叙利亚的石油及粮食资源，并通过层层加码的制裁令叙利亚陷入长期困境。“美国在全球四处制造危机，然后推动危机恶化，通过给别国制造麻烦，维护其霸权地位。美国对叙利亚乱局负有不可推卸的责任。”奥马里说。

根据联合国难民事务高级专员公署近期发布的数据，自2011年叙利亚冲突爆发以来，叙利亚已有至少35万人丧生，超过1300万人逃离叙利亚或在国内流离失所。叙利亚境内有1460万人需要人道主义和其他形式的援助。

在叙利亚冲突全面爆发前，美国政府就开始对叙政府、企业和个人实施单方面制裁，冲突爆发后更是不断追加制裁。多年冲突和美方制裁令叙经济社会发展遭受重创。联合国叙利亚国际调查委员会近期呼吁评估对叙实施经济制裁的影响。委员会主席皮涅罗说，叙利亚经济和人道局势不断恶化，制裁可能进一步导致物资短缺，阻碍对最脆弱人群的人道主义援助。

“美国对叙利亚的经济封锁令人窒息。”叙利亚经济学家阿马尔·优素福说，叙利亚经济复苏的必要条件是美国从叙利亚东北部撤军，停止对叙利亚资源的掠夺行为，否则叙利亚无法开展大规模重建。

（本报大马士革电）

《 人民日报 》（ 2022年06月10日 16 版）

(责编：牛镛、袁勃)