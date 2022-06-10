本报记者 毕梦瀛

“尽管只学习了半个月，但我已经掌握如何操作腹腔镜了。”来自圭亚那乔治敦医院的肝胆外科医生桑迪兴奋地对记者说。

近日，中国对圭亚那住院医师培训项目正式启动，桑迪参加了此次培训。在中国第十七期援圭医疗队队员和江苏省常州市第一人民医院专家的指导下，圭方24名医师将在为期6个月的培训中，通过线上线下相结合的方式，系统学习病理、麻醉、骨科、妇产、肾病等领域的诊疗技术。

培训项目开始前，乔治敦医院仅有两名病理诊断医生，只能处理常规取材、细胞学穿刺等简单工作，无法独立进行组织病理诊断，也无法独立撰写病理报告，这些工作只能由中方医疗队队员完成。第十七期援圭医疗队病理科副主任谢军清楚地记得，他去病理科报到的第一天，科室负责医生南希告诉他，上一期医疗队医生离开后，科室的组织病理诊断工作一度中断，很多临床医生焦急地等待报告。抵达圭亚那以后，谢军花了两个月的时间看完了前期积压的800多例病理切片。

授人以鱼不如授人以渔。培训项目开始后，谢军带起了徒弟，以尽快缓解医院病理人才匮乏的难题。

取材规范是准确诊断的前提。谢军的培训第一讲便是取材的具体要求：如何观察、测量、判断，用什么手法……他专门选取一些典型病例、罕见病例的病理切片以及取材有误的切片，教授当地医生如何分辨，不断丰富他们的诊断经验。

不少学员反馈说，经过培训，自己的临床实操能力得到很大提升，“中方医生拥有丰富的临床经验，帮助我们增长了本领”。学员们由衷赞叹：“遇到中国医生，我们很幸运！”

圭亚那卫生部长安东尼告诉记者，培训项目的想法一经提出就得到圭方各界的广泛欢迎与支持，“中方医生提供的培训正是圭亚那医生所急需的，这有助于提升圭亚那的医疗水平”。

《圭亚那纪事报》报道称，医疗卫生领域合作是圭中友好合作的重要内容。长期以来，中方通过派遣援圭医疗队、开展留学项目等方式，“有效支持圭亚那卫生事业发展”。

培训过程中，中方医生和圭亚那学员结下了深厚友谊。“中方医生充满耐心，很细致地教导我们，既是我们的老师，也是我们的朋友。”桑迪表示，“我们希望未来有机会前往中国进修学习，继续提升诊疗技术，这是我们大家共同的愿望。”

《 人民日报 》（ 2022年06月10日 03 版）

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