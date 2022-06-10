本报北京6月9日电 （记者颜欢）6月8日，第十二届金砖国家农业部长会议以视频形式召开。会议以“深化金砖合作，促进农业农村协同发展”为主题，重点围绕全球粮食安全、减贫等领域，就进一步深化农业农村领域务实合作进行了深入交流。

针对当前全球粮食安全面临的严峻挑战，中国农业农村部部长唐仁健在发言中提出3点倡议：一是聚焦粮食安全和减贫，在农业生产、技术创新、小农户发展、农村建设等方面加强知识分享、技术交流，深化农业务实合作，为全球粮食安全作出“金砖贡献”。二是坚决维护以世贸组织（WTO）规则为基础的多边贸易体制，增进农业贸易政策协同，在金砖国家内部探索构建长期稳定的供需对接机制，推进农产品、农业投入品等大宗商品顺畅流通，为后疫情时代经济复苏提供“金砖动能”。三是广泛拓展伙伴关系，在金砖机制下加强与发展中国家和有关国际组织的多双边农业合作，为全球粮农治理提供“金砖方案”。

会议审议通过了《第十二届金砖国家农业部长共同宣言》和《金砖国家粮食安全合作战略》。会上还宣布成立金砖国家农业农村发展论坛，为进一步促进金砖国家农业农村领域的发展合作提供了新的机制平台。

会议还配套召开了金砖国家农村发展和减贫研讨会。与会代表围绕农村发展和减贫两项议题，交流经验、凝聚共识、挖掘潜能，共商应对危机挑战、努力实现联合国2030年可持续发展议程的对策建议。

《 人民日报 》（ 2022年06月10日 03 版）

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