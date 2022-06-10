本报记者 邢 雪

“中国政府倾听民众心声，致力于满足民众需求，推动人权事业不断向前发展。”近日，英国作家和政治评论员卡洛斯·马丁内斯在接受本报记者采访时表示，中国共产党带领中国人民走出一条适合本国国情的人权发展道路，取得了前所未有的进步。重要的是，中国打破西方对人权的狭隘定义，“中国的人权保障广泛而充分”。

马丁内斯对中国的全过程人民民主印象深刻。他表示，这一概念凸显了中国特色社会主义民主与西方资本主义民主的本质区别。中方认为，如果人民只有在投票时被唤醒、投票后就进入休眠期，只有竞选时聆听天花乱坠的口号、竞选后就毫无发言权，只有拉票时受宠、选举后就被冷落，这样的民主不是真正的民主。马丁内斯对此表示赞同。

“中国普通民众对社会事务的参与度高于西方国家。在代表普通民众的基本利益方面，中国政府做得远比西方政府出色。”马丁内斯表示，中国发展全过程人民民主，人民始终享有民主权利，而非仅限于选举期间；所有社会阶层均可享有，而非仅限于某些特定群体。中国的民主制度有其自身历史背景，能确保最广大人民享有民主权利，为社会治理提供重要支持和保障。

马丁内斯表示，中国成就不仅在于实现快速的经济增长，还在于政府全心全意致力于提升普通民众的生活水平。中国政府注重消除贫困、保护环境、发展教育等，从总体上改善人民生活。“人民的诉求都体现在政府的施政工作中，这是真正的人民民主。”马丁内斯说。

“在一个拥有14亿多人口的发展中国家消除绝对贫困，这是一项非凡的成就，具有历史意义。”马丁内斯特别提到，受新冠肺炎疫情和地缘政治因素影响，全球贫困人口比例还在增加。中国政府历史性解决绝对贫困问题，为人类发展进步作出了重要贡献。他表示，中国在开展精准扶贫的同时，积极与其他国家和地区分享经验，在非洲参与众多扶贫项目，与广大发展中国家开展各类合作，促进了这些国家和地区的可持续发展。

（本报伦敦电）

《 人民日报 》（ 2022年06月10日 03 版）

(责编：牛镛、袁勃)