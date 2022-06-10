伊萨姆·沙拉夫

中国积极践行人类命运共同体理念，为全球团结抗疫作出了无可替代的贡献。相信中国将继续携手各方推进共建“一带一路”，为解决人类问题贡献更多智慧和方案

新冠肺炎疫情持续蔓延，单边主义、保护主义抬头，全球性挑战日益增多。在此背景下，世界对习近平主席提出的人类命运共同体理念的理解愈加深刻。各国相互依存程度远超从前，人类是共同进退的命运共同体，没有任何国家能够独自应对全球性挑战。各国必须协同行动，汇聚强大合力。

面对困难，中国总能展现出强大的凝聚力和动员力。中国共产党坚持以人民为中心，及时采取有力有效措施抗击疫情，赢得人民的理解与拥护。在抗疫过程中，中国综合运用大数据、5G、人工智能等高科技手段，令人印象尤为深刻。

中国一直积极推动国际抗疫合作，为全球抗疫注入巨大信心和力量。为助力弥合“免疫鸿沟”，中国已经向120多个国家和国际组织供应超过22亿剂新冠疫苗，并将继续向非洲国家无偿援助6亿剂疫苗、无偿向东盟国家提供1.5亿剂疫苗。中非建立起41个对口医院合作机制，中国援建的非洲疾控中心总部一期项目主体结构已于2021年11月封顶。中国还全面落实二十国集团缓债倡议，总额超过13亿美元，是二十国集团成员中落实缓债金额最大的国家。这些实实在在的举措体现了中国的负责任大国担当，赢得了国际社会的广泛赞誉。

中国多次向埃及捐赠防疫物资，提供最新版防控和诊疗方案，开展专家视频交流，尽己所能为埃及抗击疫情提供支持和帮助。疫苗合作是埃中抗疫合作的亮点。中国积极履行让疫苗成为全球公共产品的承诺，不仅向埃及提供疫苗，还在埃及建立新冠疫苗联合生产线。双方合作生产的疫苗在满足埃方需求后，还出口至中东和非洲其他国家，助力更多国家抗击疫情。阿拉伯谚语说：“困难时出现的朋友才是真朋友。”埃中团结合作抗击疫情，必将带动两国友好合作更上一层楼。

在全球合力应对疫情挑战之际，“一带一路”倡议的重要意义更加凸显。共建“一带一路”是推动沿线国家和地区尤其是发展中国家多边合作的创新模式，为促进国际合作、实现共同发展带来新前景。“一带一路”建设大幅提升了沿线国家和地区乃至全球的互联互通水平，优化了沿线国家和地区的产业结构。当前，沿线国家和地区携手抗疫，在恢复经济发展方面加强合作，有助于克服共同挑战。从长远看，共建“一带一路”合作将有力推动各方携手构建人类命运共同体。

近年来，中国积极推动打造“健康丝绸之路”。相关合作在抗击疫情期间发挥了显著作用，再度证明中国方案行之有效。国际社会应共同完善全球疾病预防控制体系，以更有效应对公共健康危机。各方应最大限度地利用“一带一路”框架下的相关合作机制，提升卫生领域务实合作，加强全球公共卫生治理。

中国积极践行人类命运共同体理念，为全球团结抗疫作出了无可替代的贡献。瞩目未来，相信中国将继续携手各方推进共建“一带一路”，为解决人类问题贡献更多智慧和方案，为世界和平与发展作出更大贡献。

（作者为埃及前总理）

《 人民日报 》（ 2022年06月10日 03 版）

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