截至目前，中国已经向120多个国家和国际组织提供了超过22亿剂新冠疫苗，相继向20多个国家转让技术、合作生产疫苗，在海外形成了10亿剂的新冠疫苗年产能。中国疫苗跨越山海，持续促进全球公共卫生事业发展，共筑免疫屏障。

“极大提升阿联酋生物医药研发生产能力和水平”

位于阿联酋阿布扎比市中心以北60公里的哈利法工业区内，一座由中阿两国合作的高规格疫苗生产基地正在如火如荼建设中，两栋主体厂房已初具雏形，室内机电及室外管路安装正有序进行。

“来自国药集团中国生物的数十名技术骨干正在这里紧张工作，积极与阿方在生产技术、质量管理、生物安全管理等方面分享经验。”项目阿方负责人纳赛尔·亚马希说，未来该基地将由国药集团中国生物与阿联酋G42集团共同组建的哈雅生物科技公司负责运营，“中方团队成员在疫情最严峻的时候来到阿联酋，克服高温、风沙等严酷条件，努力工作、尽职尽责，为两国抗疫合作作出了贡献。”

据介绍，该生产基地建成后将是阿联酋乃至中东地区最大的多品类疫苗制剂和仓储配送中心，可以生产包括新冠疫苗在内的多种类疫苗，年产能可达2亿剂。

两年多来，中国和阿联酋守望相助、共克时艰，加强抗疫合作，不断深化两国全面战略伙伴关系。阿联酋成为地区疫苗生产、分配、运输中心，也是世界上疫苗接种率最高的国家之一。亚马希表示，阿联酋临床数据表明，中国国药新冠疫苗保护效力好、安全性高，为全球抗击新冠肺炎疫情提供了坚实保障。“疫苗生产基地将极大提升阿联酋生物医药研发生产能力和水平。同时，借助当地的航运与物流优势，疫苗还可以快速供应北非、南美等地区。”

阿联酋总统穆罕默德表示，阿方愿同中方继续相互支持，不断拓展合作领域，守护两国民众生命安全与身体健康。

阿联酋驻华大使阿里·扎希里说，阿中双方不仅在新冠疫苗生产方面进行合作，也在医药卫生领域展开全方位合作，建立互信与友谊。“相信在共同努力下，双方合作能够在更多领域开花结果，为阿中两国人民以及世界各国人民的生命健康作出更大贡献。”

“未来我们使用疫苗的成本将大大降低”

在中企承建的波黑多博伊医院项目现场，译员博扎纳·比耶利奇非常忙碌。“去年，我和亲友们第一时间接种了中国国药集团生产的新冠疫苗，现在我们都很安心。在波黑，大多数民众都毫不犹豫地选择接种中国疫苗。”

2021年8月，波黑从中国采购50万剂国药疫苗，这是波黑联邦政府采购的第一批新冠疫苗。比耶利奇说：“中国疫苗安全可靠，储存方便。我从新闻中看到，我们国家购买的数十万剂来自其他国家的疫苗因储存不当无法使用，让人痛心。”

目前，塞尔维亚疫苗接种人群80%以上接种的是中国疫苗。塞尔维亚病毒学家坦雅·约万诺维奇的研究结果显示，在接种加强针后，约90%的接种中国疫苗者体内抗体水平极大提升。

欧洲地区首家中国疫苗工厂正在塞尔维亚首都贝尔格莱德紧张建设中。工厂正式投产后，年产能约3000万剂，还可以分装1000万剂新冠灭活疫苗，将满足塞尔维亚本国及周边国家需求。塞尔维亚总统武契奇在接受媒体采访时表示，在中国及时帮助下，塞尔维亚有效推进抗疫工作，有力保护了本国人民的生命健康安全。

比耶利奇对塞尔维亚疫苗工厂十分期待：“工厂就坐落在我们邻国，未来我们使用疫苗的成本将大大降低，整个地区的医疗卫生状况也将得到改善。”

“中国的支持是我们战胜疫情的保证”

不久前，在尼加拉瓜首都马那瓜，32岁的特雷莎带着两个儿子接种了中国生产的新冠疫苗。“接种后，大家出行更有安全感了。我想对来自中国的帮助说声谢谢。”

2021年12月，尼加拉瓜收到了100万剂中国捐赠的新冠疫苗。尼加拉瓜卫生监督署署长克里斯蒂安·托勒多说，当前，尼新增新冠肺炎确诊病例、住院病例和死亡病例都维持在较低水平，“这要归功于中国疫苗为尼民众提供的健康保护。中国为我们提供疫苗，这是改善尼加拉瓜民生的一件大好事！”

“中国疫苗的优势在于能在常规冷藏条件下长期稳定存储，适合在基础设施不完备或不具备极高冷藏设施条件的偏远地区使用，大大降低了疫苗分发和接种成本。”托勒多强调，对发展中国家来说，“这是极大的便利”。同时，测试表明，中国疫苗具有非常高的抗体水平。

今年5月中旬，新一批中国援助的250万剂科兴疫苗运抵厄瓜多尔首都基多。在基多疫苗接种点工作的护士莉亚娜每天都要为当地居民接种疫苗。她表示，来自中国的科兴疫苗和康希诺疫苗免疫效果好，受到普遍欢迎。

当前，超过1390万厄瓜多尔民众已完成两剂新冠疫苗接种，约占目标接种人群的83%。中方提供的疫苗约占厄接收疫苗总量的53%。得益于较高的疫苗接种率，厄疫情基本得到控制，社会和经济生活正在稳步恢复中。

据悉，中国科兴公司已与厄瓜多尔、智利、哥伦比亚和巴西等多个拉美国家相关部门达成协议，与当地合作建设疫苗工厂，生产包括新冠疫苗在内的多种疫苗产品。厄瓜多尔卫生部长希梅娜·加尔松表示：“如果没有中国疫苗，厄瓜多尔的疫苗接种进度将大打折扣。中国的支持是我们战胜疫情的保证。”

（本报罗马、开罗、墨西哥城、北京电 记者谢亚宏、周輖、彭敏、谢佳宁、颜欢）

《 人民日报 》（ 2022年06月10日 03 版）

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