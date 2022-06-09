新华社联合国6月9日电（记者尚绪谦）联合国大会9日选举厄瓜多尔、日本、马耳他、莫桑比克、瑞士等五国为联合国安理会非常任理事国。

安理会非常任理事国由联合国大会通过无记名投票方式选举产生，候选国需获得联大总投票数至少三分之二方可当选。此次参加选举的五个国家均没有竞争对手，莫桑比克获得192票，厄瓜多尔获得190票，瑞士获得187票，马耳他获得185票，日本获得184票，均顺利当选。

新当选的五个安理会非常任理事国中，莫桑比克和瑞士是首次当选，日本是第12次当选。这五个国家将接替印度、爱尔兰、肯尼亚、墨西哥、挪威，任期从2023年1月1日开始，为期2年。

联合国安理会共有15个成员，其中中国、法国、俄罗斯、英国和美国为常任理事国，其余10个成员为非常任理事国。非常任理事国任期2年，经选举每年更换5个，不能连选连任。10个非常任理事国席位按地区分配：非洲地区3个；亚太地区、拉美和加勒比地区、西欧和其他地区各2个；东欧地区1个。

安理会担负维持国际和平与安全的责任，是联合国主要机构之一。

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