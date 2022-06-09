新华社北京6月9日电 综合新华社驻外记者报道：维也纳军事安全与武器控制问题谈判俄罗斯代表团团长康斯坦丁·加夫里洛夫9日表示，如果俄罗斯遭到远程武器攻击，将立即做出回应。德国总理朔尔茨8日上午同乌克兰总统泽连斯基通电话，双方表示将尽一切努力确保乌粮食出口。

——加夫里洛夫9日说，有关乌克兰不会使用美国多管火箭炮打击俄目标的保证“毫无价值”。如遭远程武器攻击，俄罗斯将立即做出回应。加夫里洛夫说，目前存在轻兵器从冲突区外流的风险，特别是“标枪”反坦克导弹等。援助乌军的武器已在黑市上出售，并被运往中东地区。

——德国政府8日发布公告说，朔尔茨和泽连斯基在通话中表示，双方一致同意将尽一切努力确保乌克兰粮食出口，尤其是通过海运渠道。双方还就乌克兰局势和人道主义状况及继续向乌克兰提供支持等交换了意见。

——乌克兰国防部长列兹尼科夫9日在社交媒体上说，目前战局形势严峻，乌军每天有约100名士兵阵亡、500名士兵受伤。乌军急需各种重型武器装备。

——乌通社8日援引乌各地军事部门的消息报道，截至当日上午，在卢甘斯克地区，北顿涅茨克市仍是战斗最激烈的地方，俄军继续对北顿涅茨克、利西昌斯克等地区发动炮击；在顿涅茨克地区，整个前线都在进行激烈战斗，巴赫穆特等地区遭到炮火打击。

——俄罗斯国防部发言人科纳申科夫9日表示，俄军使用高精度空基导弹在日托米尔州摧毁了乌军一处用于培训外国雇佣兵的训练中心。此外，俄军还在顿涅茨克地区击落一架乌军苏-25战机，在扎波罗热州、哈尔科夫州等地击落13架乌克兰无人机。自俄开展特别军事行动以来，俄军已摧毁乌军193架战机、130架直升机、1163架无人机、336套防空导弹系统、3471辆坦克及其他装甲车辆、493台多管火箭炮、1834门野战火炮和迫击炮、3512辆特种军用车辆。（参与记者：赵冰、李铭、李东旭、李超）

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