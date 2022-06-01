新华社北京6月1日电 题：以和为贵的中国精神——解读全球安全倡议系列评论之四

新华社记者郑汉根

和平是人民的永恒期望。中国国家主席习近平不久前提出的全球安全倡议，充分彰显中国“以和为贵”、“和合”思想的优秀传统文化价值，充分体现中国长久以来为维护世界和平安全而积累的有益实践经验。这一重大倡议为当前国际安全局势准确把脉开方，符合国际社会对实现世界持久和平安全的期待，赢得国际社会广泛欢迎。

当今世界并不太平，和平赤字和安全困境愈发凸显，和平与发展的时代主题面临严峻挑战。在新的国际形势下，全球安全倡议有力回应时代呼唤。“以和为贵”“珍惜和平”，是全球安全倡议对世界发出的强烈呼吁。愈是动荡不安的时刻，愈是要珍惜宝贵的和平，愈是要坚定维护和平的信念。

心向和平，则行有方向。当今世界，各国面临的安全挑战不尽相同，但是只要以维护世界和平为须臾不离的信念，以谋求各方普遍共同安全为念兹在兹的诉求，就一定能为实现世界和平蹚出大道，为维护共同安全找到路径，让和平的薪火代代相传，让平安的钟声响彻人间。

全球安全倡议为实现世界持久和平安全提出了系统而清晰的路径，是实现全球普遍安全、共同安全的新蓝图。要维护和平，就要本着相互尊重的精神，尊重各国主权、领土完整，重视各国合理安全关切，构建起均衡、有效、可持续的安全架构；要维护和平，就要有和衷共济的理念，坚持共同、综合、合作、可持续的安全观，面对多样化的安全威胁，各国应加强团结合作而非单打独斗；要维护和平，就要具有和而不同的胸怀，要积极探索国家间合作，扩大安全利益汇合点，构建兼顾各方诉求、包容各方利益的国际和区域安全格局。

全球安全倡议有力批判危害世界和平安全的种种行径，引领人类社会走上超越零和博弈逻辑、冷战对抗思维的新道路。战争和制裁都不是解决争端的根本之道；一国安全不能以损害他国安全为代价，地区安全也不能以强化甚至扩张军事集团来保障；唯我独尊、以强凌弱是动荡之因，丛林法则、强权逻辑是战乱之源。这些行径应该被毫不犹豫地摒弃，因为其根本立足点不是和平，而是动荡；不是和合，而是对抗。

全球安全倡议的背后，是底蕴深厚的中国“和合”文化。“和合”是中华民族的重要精神基因，融合在中国人的血脉之中。以和为贵、亲仁善邻、讲信修睦、四海之内皆兄弟……追求人际相处乃至国际关系的和合、和睦、和谐，是五千年中华文明的核心价值理念之一。天人合一的宇宙观、协和万邦的国际观、和而不同的社会观、人心和善的道德观，都是“和合”精神的最好注脚。2008年北京奥运会开幕式上展现的大幅“和”字曾让海内外观众印象深刻，故宫三大殿太和殿、中和殿、保和殿，世界闻名的颐和园等历史建筑及景点都包含“和”字，这些都是中国人血脉深处追求和合哲学的体现。

全球安全倡议包含能够破解全球安全困境的整体思维、和合思想、辩证法则，体现出中国人爱好和平的坚定信念，彰显出中国人善于维护和平的优秀传统智慧底蕴。从首倡和平共处五项原则，到坚定维护以联合国为核心的国际体系、以国际法为基础的国际秩序，再到始终倡导和推动以和平方式政治解决国际争端，中国人坚定维护世界和平的行动始终如一。中国始终坚持对话而不对抗、包容而不排他，始终追求扩大利益汇合点、画出最大同心圆。中国领导人在不同场合多次表态，我们过去没有，今后也不会侵略、欺负他人，不会称王称霸。

德不孤，必有邻。中国人爱好和平的历史传统为世界所熟知，当代中国为维护世界和平而付出的不懈努力赢得国际社会共鸣。德国前总理施密特曾说，几千年来中国一直以和平的方式存在，完全有理由期待中国这种和平政策会延续下去。法国前总理拉法兰认为，中国是“当今世界需要的一股和平的力量”。

“全球安全倡议将使世界更加稳定”“世界要想建立一个更加公平合理的新安全治理体系，就应该按照全球安全倡议开展行动”，全球安全倡议赢得国际社会广泛共鸣。为世界和平安全而呼吁，为世界和平安全而尽心，全球安全倡议必将凝聚更多国际合力，为动荡不安的世界持续注入宝贵“和力量”，为共同构建一个更加和平安全的世界作出新的中国贡献。

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